Aprueban incorporación de $122 millones al presupuesto para pago de FODES y remuneraciones

Con 45 votos a favor, los diputados del pleno de la Asamblea Legislativa aprobaron este día la incorporación de $122 millones el Presupuesto General 2017, el cual se hará posible gracias a la colocación de $550 millones en bonos. La aprobación se dio durante la sesión plenaria ordinaria de este día, en la cual se originó una fuerte discusión entre el partido opositor y el bloque de diputados del partido de gobierno.Según el dictamen aprobado esta noche, los $122 millones que se incorporarán al presupuesto servirán para el pago del Fondo Para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), consistente en $32 millones, y para el pago remuneraciones, el cual consiste en $92 millones.La diputada Milena Calderón, del partido ARENA, declaró que esta modificación en el presupuesto es para que el Gobierno “se quede con ese dinero”. “La incorporación de estos $122 millones tiene problemas legales. Lamento que quieran aprobar este decreto que complicará más las finanzas de todo el país”, expresó.De igual forma, la diputada Margarita Escobar, del bloque opositor, aseguró que “ARENA dijo que iba a dar los votos por los $550 millones en bonos, y sí les cumplimos”. “Ahora, ustedes deben cumplir pagando a proveedores. Cumplan ordenando las finanzas, cumplan con los acuerdos, no solo busquen aritmética legislativa para solventar los problemas que el mismo despilfarro provoca”, declaró.Quien también confirmó la postura contrario por parte del partido ARENA fue el diputado Mauricio Vargas, quien declaró que “fue una irresponsabilidad lo cometido esta noche”. “Nosotros no vamos a apoyar esta medida. Es una irresponsabilidad lo que han hecho. No nos podemos convertir en deudores empedernidos. Debe haber orden en las finanzas”, aseguró.Por su parte, la diputada Lorena Peña detalló que “con lo votado se está cumpliendo con las obligaciones del país, poco tiempo antes de vacaciones se aprobó la emisión”. “No hay cambio en el techo de las asignaciones, son los proveedores quienes sufrieron el retraso de la aprobación”, enfatizó.