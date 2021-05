Aprueban ley que eliminaría la LACAP y dará inmunidad a Alabi y otros funcionarios por compras irregulares durante la pandemia

Este miércoles, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó con 64 votos una iniciativa de ley presentada por el presidente Nayib Bukele, a través del ministro de Salud Francisco Alabi, llamada "Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia COVID-19".

En dicha ley, Alabi pide eliminar la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), a procesos de contratación realizados por las instituciones de salud desde que la OMS declaró pandemia por COVID 19. Es decir, la ley tiene un carácter retroactivo a todos los procesos de contratación.

La propuesta de ley contó con el apoyo de los legisladores de la bancada cyan, sin embargo, hay varios puntos de esta que están siendo señalados por otros diputados, debido a que indican que el objeto de esta es establecer régimen de responsabilidad extracontractual y que cierto gremio de salud contará con inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas.

Así lo denunció la diputada por el partido del FMLN, Anabel Belloso, a través de su cuenta de Twitter y quien afirma que la propuesta habilita mecanismos de corrupción y que servirá como un fuero a funcionarios señalados por actos irregulares en compras durante la pandemia. Uno de ellos es el ministro de Salud Francisco Alabi, el mismo que promueve la aprobación de la ley.

"Bajo argumento de la salud de la población, diputados de Nuevas Ideas y aliados pretenden salvaguardar a empresas y funcionarios que contrataron en pandemia, comparto contenido de algunas disposiciones: Art. 1. El objeto es establecer régimen de responsabilidad extracontractual", escribió en Twitter, al mismo tiempo que posteó parte del proyecto de ley que reza de la siguiente forma:

"Las siguientes personas o entidades que operan en el sector salud gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas, así como estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por, o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos o con su desarrollo, administración o uso, dentro del contexto de una situación excepcional de salud pública ocasionada por la pandemia covid-19".

Dentro de las personas que la ley incluye, menciona a médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias, y los que trabajan en sector de la salud, entre otros.

Bajo argumento de la salud de la población, diputados de Nuevas Ideas y aliados pretenden salvaguardar a empresas y funcionarios que contrataron en pandemia, comparto contenido de algunas disposiciones:



Por su parte, el diputado Johnny Wright Sol indicó: “Por supuesto que me interesa que el Presidente y el Ministro de Salud trabajen. Lo que no quiero es que esta Ley lo faculte a él y a otros funcionarios a no rendir cuentas. La pandemia no debería ser una justificación para que los fondos públicos sean manejados a oscuras”.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, ha sido uno de los más señalados por compras irregulares durante la emergencia por el covid-19. Estas irregularidades fueron señaladas por la CICIES, lo que llevó a realizar allanamientos por parte de la Fiscalía al ministerio de Salud, proceso que se vio frenado por la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado noviembre y que fue uno de los roces más significativos entre Fiscalía y PNC en 2020, lo que puso en duda y en alerta el actuar de la Policía, liderada por Mauricio Arriaza Chicas.