Aprueban medidas que facilitarán identificar a víctimas de la masacre de El Mozote para indemnizarlas

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves una iniciativa que facilitará la identificación de las víctimas de la masacre de El Mozote, perpetrada durante la guerra civil (1980-1992).

La moción fue aprobada durante la sesión plenaria con 67 votos y quedó reflejada en un dictamen que contempla una serie de "disposiciones especiales y transitorias para el establecimiento del estado familiar o fallecimiento de las víctimas de la masacre".

La aprobación se dio gracias a que la comisión de reformas electorales y constitucionales de la Asamblea le diera luz verde a este decreto que fue propuesto por Cancillería y el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.



"Esto significa muchísimo. No saben qué alegría me dio de ver que conseguimos los votos, porque ya se les va a poder ayudar a las personas que no tenían una identificación, tanto masacrados como los sobrevivientes, que son familia de víctimas masacradas. Ya se van a poder hacer esos enlaces, gracias a Dios", expresó Dorila Márquez, una de las sobrevivientes de la masacre.

Según la organización de derechos humanos centroamericana Cristosal, la aprobación de estas medidas permitirá a las personas relacionadas con esta matanza puedan gozar de indemnizaciones, vivienda, salud y educación.

#ElMozote| Romper el ciclo de impunidad en crímenes de lesa humanidad es una tarea pendiente para nuestros gobiernos y sociedad. Si no tenemos la capacidad de ofrecer reparación por graves violaciones a derechos humanos, tampoco podremos avanzar cómo país. pic.twitter.com/KNUh8jqK1r — Cristosal (@Cristosal) 14 de febrero de 2019

La votación favorable fue posible luego de que, en febrero de 2018, solo alcanzara 38 votos de los 43 que necesitaba como mínimo para ser aprobada. Estas medidas servirán para completar un registro ordenado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), emitida en 2012.

"Actualmente, los salvadoreños afectados por las masacres en mención presentan dificultades para obtener certificaciones de partidas de nacimiento, de defunción y otras partidas demostrativas del estado familiar y no pueden rectificar las mismas por la falta de libros y registros de asentamiento en las alcaldías respectivas, lo que limita la posibilidad de hacer uso de los procedimientos ordinarios", expecificó la Asamblea a través de un comunicado.

La última actualización del registro, dada a conocer en octubre de 2018, cifra en 988 la cantidad de personas asesinadas por el Ejército salvadoreño.

El Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, estima que, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del batallón de elite Atlacatl torturaron y ejecutaron "deliberada y sistemáticamente" a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros sitios aledaños.