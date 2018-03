Aprueban pagar $46 mill a distribuidoras de energía eléctrica

Lee también

Con 66 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer reformar el Presupuesto General de la Nación 2017 para incorporar $46 millones que serán utilizados para cancelar a las distribuidoras el dinero que han descontado del subsidio a la energía eléctrica que reciben algunos salvadoreños.Estos son parte de los $600 millones de la venta de bonos en los mercados internacionales que hizo esta semana el Gobierno, de una aprobación de $550 millones en bonos que le aprobó la Asamblea Legislativa en noviembre de 2016.En el acuerdo marco firmado entre el Gobierno y ARENA se estableció que los $550 millones se distribuirían así: $307 millones para convertir la deuda de corto a largo plazo; $82 millones para pagar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016; $65 millones para remuneraciones; $50 millones para proveedores y $46 millones para el subsidio del consumo a la energía eléctrica.La diputada del FMLN Lorena Peña explicó ayer que debido a la tardanza en la aprobación de los bonos, el Gobierno obtuvo un préstamo inmediato de $75 millones, y que también se tiene que pagar con la colocación de los bonos. Dijo que con dicho préstamo ya se pagaron $30.8 millones a los proveedores y $44.2 millones del FODES, y se hicieron otros pagos con fondos propios.“Hoy que tenemos $550 millones hay que pagar los $75 millones del crédito puente, los $307 de LETES, los $46 millones de energía, los $26 millones y algo que falta de FODES (de enero), y los $19.2 millones para proveedores. Así es la distribución, no hay novedades colegas”, indicó Peña tras la aprobación y luego de escuchar críticas de los diputados de ARENA.El diputado de ARENA Donato Vaquerano señaló que dicha colocación de bonos “ha sido un golpe duro para el pueblo” porque tendrá que “pagar intereses más altos” en los últimos años.Asimismo, la diputada tricolor Margarita Escobar dijo que esperaba que el ministro de Hacienda cancele la deuda total con los demás proveedores y deposite a las alcaldías.En tanto, Peña dijo que esperaba que la próxima semana Hacienda mande al parlamento el resto del dinero para su aprobación.El diputado del FMLN Rolando Mata aseguró que ayer no llegó la totalidad del dinero porque Hacienda tiene que detallar algunos montos, pero tanto él como la diputada Norma Guevara aseguraron que los fondos no se pretenden utilizar para otra cosa.