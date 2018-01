Aprueban préstamo por $16.9 millones para obras de ANDA en Las Pavas

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este miércoles un préstamo por $16.9 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El contrato de préstamo es para que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realice trabajos complementarios de rehabilitación en la planta potabilizadora de Las Pavas.

El dictamen fue aprobado con los votos de 67 legisladores. Antes de la votación, la diputada de ARENA, Martha Evelyn Batres, dijo que no acompañaría el préstamo, porque todavía hay reclamos por el alza de tarifas de ANDA que no han sido resueltos. "No es porque no crea en la necesidad de esta inversión; recibimos un compromiso en Casa Presidencial para crear una Comisión que revisara las alzas de tarifas", señaló.

ANDA necesita todos los fondos en presupuesto para licitar

El diputado del PCN, Mario Ponce, indicó que el monto "no es ni el 1 % de lo que necesita ANDA para rehabilitar toda la infraestructura". "Estamos hablando de una deuda para garantizar una obra de beneficio y de protección de la estructura en la Planta Las Pavas", manifestó.

De acuerdo con información de ANDA, Las Pavas beneficia a 1.5 millones de habitantes de San Salvador y se encuentra dañada desde el 2012.