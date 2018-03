Aprueban presupuesto 2017 sin votos de ARENA

Lee también

Los diputados del FMLN, GANA, PCN y PDC aprobaron ayer con 49 votos favorables el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2017 por un monto de $4,957.8 millones, con un incremento de $97 millones respecto al de 2016, y la Ley General de Salarios, bajo la amenaza de ARENA de interponer una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional porque estaría desfinanciado.En diciembre de 2016, el presupuesto no se logró aprobar porque ARENA, GANA, PCN y PDC pedían que el Gobierno hiciera ajustes al proyecto para incorporar fondos a algunos rubros desfinanciados. El FMLN y el Gobierno accedieron a modificarlo, según una propuesta presentada por los últimos tres partidos. ARENA se mantuvo en que todos los rubros debían ser cubiertos.De acuerdo con las modificaciones que se le hicieron ayer a última hora antes de la sesión plenaria, los rubros quedaron así: Al Ministerio de Salud se le reforzó con $4.800 millones para el pago del escalafón de 2017, el cual solo cubrirá a quienes ganen hasta un máximo de $2,000 mensuales, no así para plazas de dirección superior. Esto cubriría alrededor del 93 %, de un total de 29 mil beneficiarios. Al inicio, el Ministerio de Salud propuso cubrir el 80 %.Para financiar la ley de beneficios y prestaciones sociales para los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se agregaron $4 millones, a los $2.1 millones ya contemplados.El pago del subsidio a la energía eléctrica que contemplaba cero, y que en 2017 se tiene que desembolsar alrededor de $110 millones, según cálculos de los diputados, se dejó establecido se resolverá a través de la caja de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Mientras, para el presupuesto extraordinario para las elecciones legislativas y municipales para 2018, que el TSE ha pedido $39 millones, los diputados establecieron se deberá buscar el dinero para esa necesidad.En el caso del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) para las pensiones de los jubilados del antiguo sistema, y las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), se creó una partida con una asignación de $1,000, pero en realidad para el IPSFA se requieren $52 millones, y para el FOP $230 millones. El compromiso es buscar su financiamiento.El diputado del PDC Rodolfo Parker la llamó “una medida creativa para que haya presupuesto, (y) que el presupuesto sea transparente”. “Ese recurso ahorita no existe, estamos hablando de una cantidad bastante luminosa”, aceptó.Según el diputado del FMLN Rolando Mata, estos rubros se podrían financiar mediante la emisión de bonos. “El compromiso fundamental es de buscarle financiamiento, recursos para soportar estas obligaciones. Si no, tendríamos un problema constitucional porque exceder las estimaciones presupuestarias no podemos”, dijo Mata.La ley de presupuesto también dice que se faculta al Ministerio de Hacienda para emitir deuda flotante hasta por un 30 %.A petición de los partidos, los diputados también hicieron un refuerzo presupuestario a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría General de la República (PGR).Para financiar los rubros, le quitaron $18 millones al presupuesto inicial del Ministerio de Hacienda; $1 millón a la Corte de Cuentas de la República (CCR); y $2.5 millones que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió recortarse.El jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, y la diputada Milena Calderón advirtieron que acudirán a interponer un recurso de inconstitucionalidad a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque el presupuesto está desfinanciado.