Aprueban prórroga para candidatos a magistrados

El pleno del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) decidió ayer modificar el reglamento de elecciones y ampliar hasta el 31 de enero próximo el plazo para que presenten documentación los abogados interesados en participar en la elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El plazo vencía ayer. La prórroga fue solicitada por miembros de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), que también ampliaron el plazo para el próximo 31 de enero para recibir las precandidaturas de asociaciones de abogados.

La decisión fue tomada luego de una reunión de emergencia, a puerta cerrada, entre el pleno del CNJ y representantes de la FEDAES.

“Las asociaciones están tratando de cumplir con los requisitos que establece el manual de selección del CNJ y con la percepción ciudadana, aspectos de transparencia, de meritocracia”.

Gregorio Sánchez Trejo, presidente de la FEDAES

El CNJ debe enviar a la Asamblea Legislativa una lista compuesta por 15 candidatos designados por el pleno y los 15 más votados de la elección de la FEDAES. De dicha lista los diputados elegirán a cuatro magistrados propietarios y cuatro suplentes para la Sala de lo Constitucional, y un magistrado propietario y otro suplente para la Sala de lo Civil.

El artículo 44 del nuevo manual de selección del CNJ establece que cuando la institución vaya a conformar la lista final revisará los atestados (documentación) de los abogados electos por el gremio.

La presidenta del CNJ, María Antonieta Josa de Parada, justificó que la modificación del plazo era necesaria debido a que ha existido poco interés por parte de abogados de participar en el actual proceso de elección de candidatos a magistrados.

“Hago un llamado a los abogados que se postulen, que muestren interés, porque no tenemos suficientes profesionales inscritos de las asociaciones y en el CNJ. A este día tenemos, al menos antes del mediodía, teníamos 34 personas, en estos procesos y a esta hora teníamos 60 personas. Nosotros (CNJ) tenemos 34, ahora en la tarde se postulan dos asociaciones. Eso no nos genera la suficiente competitividad... Con los que quitó LA PRENSA GRÁFICA (de elegibles) nos quedan como 10,000 abogados, y solo tenemos 34, no es representativo”, señaló la funcionaria, en relación con una nota publicada por este rotativo, en la que se evidenció que el padrón original de elegibles incluía a abogados cuestionados por títulos irregulares.

“Hago un llamado a los abogados que se postulen, que muestren interés, porque no tenemos suficientes profesionales inscritos de las asociaciones y en el CNJ”.

María Antonieta Josa de Parada, presidenta del CNJ

Josa dijo desconocer la razón por la cual el gremio no se ha interesado en participar en el proceso. Al cierre de esta nota, el CNJ informó que ya habían llegado a presentar sus documentos 58 abogados.

Según la presidenta del consejo, la modificación en el calendario electoral no afectará los tiempos de las siguientes etapas, ya que el CNJ había determinado que el 9 de febrero era la fecha límite para recibir la documentación completa de los abogados interesados en participar en el proceso de elección que hará el pleno de la institución.

El presidente de la FEDAES, Gregorio Sánchez Trejo, dijo que en el caso de la FEDAES las asociaciones se han retrasado en la entrega de sus apuestas debido a que están intentando desarrollar un proceso de elección interna más complejo y “acorde a las exigencias de la ciudadanía”.

“Las asociaciones están tratando de cumplir con los requisitos que establece el manual de selección del CNJ y con la percepción ciudadana, aspectos de transparencia, de meritocracia. Hay asociaciones que tomaron la iniciativa de presentar su documentación, sujeta a evaluarla si es completa o incompleta”, dijo el presidente de la FEDAES.

La FEDAES logró un acuerdo recientemente para que Sánchez Trejo no participara en las votaciones referentes al proceso de elección de magistrados en el interior de la federación hasta que la Sala de lo Constitucional resolviera su situación sobre su nombramiento en la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones (SIGET).

La sala admitió ayer la demanda de amparo contra el nombramiento de Sánchez Trejo (página 8) y resolvió suspenderlo de manera provisional, así como al director suplente representante del sector privado en la SIGET, mientras los magistrados resuelven el fondo de la demanda presentada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

El cambio de fechas decidido ayer por el CNJ sí afectará el tiempo de preparación de las elecciones directas de la FEDAES. Sánchez Trejo señaló que inicialmente pensaban en realizar la elección de abogados en abril próximo, pero por la modificación han dejado la fecha establecida para el 10 de marzo.

Fuentes de la FEDAES informaron que el acuerdo sobre la fecha de las elecciones, junto al manual final de las elecciones y las fuentes de financiamiento, serían discutidos en una sesión de la junta directiva de la FEDAES realizada ayer por la tarde.

Al cierre de esta nota los representantes de la federación todavía no habían logrado acuerdo sobre la aprobación del manual del proceso de elección y sobre las fuentes de financiamiento.