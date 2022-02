Aprueban reformas para uso de agentes encubiertos digitales

El bloque oficialista de la Asamblea Legislativa aprobó reformas al Código Procesal Penal que avalan operaciones de “agentes encubiertos digitales” en procesos penales. Estas modificaciones han sido cuestionadas por organizaciones sociales como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) por considerarlas una puerta para “legalizar el espionaje digital”.

El oficialismo justificó la propuesta con una innovación en la persecución del delito. “Ante una cantidad tan alta de denuncias era necesario poner atención y actuar. Quiero recalcar que frente a las difamaciones que la figura de agente encubierto digital es un procedimiento que se ha utilizado siempre con el objetivo de incautar evidencia y ponerlo a la disposición de las autoridades. Aquí no hay persecución ni espionaje, solo combate al delito” aseguró Eduardo Amaya, diputado de Nuevas Ideas.

Sin embargo, la diputada Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, cuestionó esta propuesta por el contexto en el que ocurre.

“Mi responsabilidad es ver no solo el texto sino el contexto. No podemos avalar que se le dé más poder al Estado para involucrarse en la privacidad de la ciudadanía en un contexto en el cual El Salvador está violentando derechos humanos. No podemos acompañar este tipo de reformas en un momento donde los ojos del mundo están viendo a un país que está violentando la libertad de prensa a través de prácticas de espionaje” dijo Ortiz.

En enero, Amnistía Internacional confirmó el espionaje digital a periodistas a través del programa de espionaje Pegasus. Al menos 35 periodistas y miembros de la sociedad civil resultaron afectados, según el informe.

“Con esta acción no será que están aceptando que hubo espionaje para los comunicadores, para los opositores. ¿No será que lo que se quiere es legalizarlo?”, manifestó la diputada Rosa Romero, de ARENA.