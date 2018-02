Administrador de empresas, educado en Estados Unidos, Federico Mejía se ubica en la casilla 19 de la papeleta de candidatos a diputados de San Salvador bajo la bandera de ARENA. Mejía cuenta que es la primera vez que incursiona en la política, la decisión la tomó después de terminar obligaciones académicas que tenía con sus hijos.

No es el momento de pedir votos, sino de rendir cuentas”

En esta entrevista con LA PRENSA GRÁFICA expuso que se le debe apostar a mejorar la transparencia para que la población sepa cómo se usan los fondos públicos en las instituciones del Estado.

Habló sobre el trabajo de la fracción tricolor en el período que está por terminar, consideró que el que ha trabajado mal no debe seguir.

¿Cuáles son los temas que considera se le debe dar empuje en la próxima legislatura?

En el partido nos reunimos gentes de diferentes sectores y se ahondó en cinco temas emblemáticos que es el empleo, la educación, salud, seguridad y transparencia. Son temas emblemáticos porque todos los vivimos a diario. Al salvadoreño le interesa más saber quiénes van a ser las personas que van a estar en la Asamblea Legislativa, el país demanda de gente capaz que quiera hacer las cosas diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo.

“Yo no tengo que ser tapadera de nadie”, dice Milena Mayorga

En la parte de la transparencia tenemos que trabajar mucho para que haya una austeridad con los fondos y podamos luchar contra la corrupción; aquí la corrupción está sobre todo, la corrupción es el padre, la madre de estos puntos emblemáticos donde tengo propuestas.

La Asamblea es de las más criticadas por el gasto. ¿Qué se puede hacer ahí?

En el caso de los diputados cada uno tiene motoristas, guardaespaldas, teléfonos, vehículos, buen salario, seguro médico, súmele los bonos y aguinaldos; o sea que el negocio es interesante para todo aquel que no llega a servir sino a servirse; estaría bien si el país estuviera en una situación diferente. En países con bonanza nadie dice nada, pero en un país donde no hay medicina en los hospitales, las escuelas no tienen nada para poder educar a una persona, donde la inseguridad está a la vuelta de la esquina usted no puede permitir eso, da pena que un diputado esté teniendo esos beneficios. Federico Mejía no va a aceptar esas prebendas, soy una persona de conciencia social.

¿Qué opina del trabajo que ha hecho la fracción de ARENA?

Han hecho buen trabajo pero no un excelente trabajo, creo que es importante que entremos nuevas personas, nuevos rostros seamos mayores o menores a sumarnos a los diputados que han hecho un buen trabajo, los diputados que han hecho un mal trabajo que se vayan para su casa.