"Aquí tienen lo del señor que murió... regalos para los hijos"

Mauricio tiene ya 45 días de haber regresado al país y estar albergado primero en la Villa Olímpica, por 15 días, y luego suma 30 en el centro salesiano Ayagualo. Es por ahora uno de los pocos centros de contención administrados por el gobierno que tienen gente que suman más de 45 días en cuarentena, pese a que, cuando aterrizaron el 13 de marzo, firmaron un papel en el que aceptaban una cuarenenta de un mes.

En su voz ya resuena el hastío. Les han hecho tres pruebas de covid-19 y nunca han sabido sus resultados.

A este centro de contención llegaron con 15 días, hombres todos de los módulos B4 y B5 de la Villa. El rumor que nunca les confirmaron es que todos irían a ese centro tras encontrar en esos módulos casos positivos de covid-19, por lo que era necesario aislarlos del resto.

Mauricio confirma que de esos dos módulos en el los que él estuvo, salieron varias personas positivas al covid-19 y, al menos dos, murieron.

"El que se murió del B4 aparentemente no se murió por covid, si no porque no le dieron un medicamento para un problema respiratorio que él ya tenía de hacía tiempo. Lo tenía que conseguir y no lo tuvo. Se murió de neumonía, pero no estamos seguros que sea de covid. Si mire, las cosas del señor las tiene aquí una de las personas, aquí en Ayagualo", comenta.

Y agrega que el hombre venía de España. "Aquí tienen todo lo de él, los regalos que le traía a los hijos, todo", explica.

Otro de los albergados, Rafael, explicó que cuando les hicieron el segundo examen les dijeron que habían más de la mitad con prueba positiva, asintomáticos.

Mauricio dice que les dijeron que de 40, 27 eran positivos.

Rafael dice que les realizaron la tercera prueba hace seis días y que les dijeron que de allí iban a salir 32 de los 40 y solo ochos se iban a quedar.

Ambos coinciden en que como les han dado poca información y nadie sabe cómo se leen los parámetros de las pruebas, no entienden cuando son más o menos de riesgo.

Para Mauricio lo que más se cuestiona son dos cosas: "Cómo han hecho las cosas, la logística y la poca comunicación que tienen con los albergados", dice.

Al final, aunque ellos estuvieron 15 días en la Villa Olímpica no fueron contados como cuarentena y al llegar a Ayagualo reinició el conteo para 30. Este Centro era visto por otros albergados de la Villa como el lugar a donde llevaron a los que estuvieron en contacto con positivos, pero a ellos adentro nunca les dieron información detallada sobre su situación.

Ayer, al cierre de esta nota, les habían notificado que serían dados de alta al filo de las 9:00 p.m. Sin embargo, no estaban muy confiados de que eso ocurriera.

Rafael dice que el gobierno debería escuchar a los que ya pasaron cuarentena, para tratar de mejorar las condiciones y evitar que otra gente sufra lo mismo, desinformación y ansiedad.

Además, dice, se podría mejorar el proceso para cuando regresen los varados.