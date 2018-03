“Aquí todo es pura pantalla por 15 días”

Lee también

Entre el olor a frutas y verduras, carne asada y los cantos típicos de los comerciantes para ofrecer sus productos, el policía de la Fuerza Tarea Centro Histórico está bajo el techo de un puesto de ropa deportiva que lo resguarda del sol de las 11:30 de la mañana. Tiene el ánimo de expresar su opinión sobre el contexto que vive en este momento cada transeúnte que recorre las calles del Centro Histórico de San Salvador.Al policía se le preguntó cómo era el despliegue que habían hecho para contrarrestar las seis muertes que sucedieron en un lapso aproximado de tres horas en la mañana y mediodía del pasado miércoles 15 de marzo en cinco puntos diferentes del Centro Histórico. Evento protagonizado por la disputa armada entre vigilantes privados y supuestos pandilleros de la zona.“Pues está igual. En este momento estamos los mismos elementos de siempre. Ahorita estamos cubriendo más puntos, pero estamos más débiles. Aquí andan solo como 14 patrullas de un policía para cada dos soldados, para cubrir todo el centro, y eso no da abasto. Esto está yuca... está jodido”, expresó el policía, que por razones de seguridad pidió omitir su nombre.El policía dijo que hace ocho meses eran 400 elementos los que coordinaban la seguridad del centro y que hace dos meses redujeron la cantidad de efectivos a 180. “Ahorita solo andamos como 25 en la calle, por eso digo que esto solo es apariencia. Nadie está realizando registros, solo andamos patrullando, y somos muy pocos. Imagínese cuando solo anda una mujer PNC, ¿qué va hacer ella en un ataque de los pandilleros?”, cuestionó el agente que transmitía una mirada de cansancio, probablemente por los casi 32 grados que ambientaba a los alrededores del mercado Sagrado Corazón.Antes de terminar la plática con el miembro de la PNC, pasaron frente a él unos seis elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) quienes se retiraron de la zona para ser relevados. “Aquí han venido elementos de varias áreas como la UMO, pero no sé por cuánto tiempo estarán con nosotros. Y los de las meras fuerzas especiales son poquitos. Este despliegue solo será por 15 días; por eso aquí todo es pantalla. Esto se va a poner cabrón (sic) en unos tres meses porque (los pandilleros) se van a vengar”, dijo el policía con un tono de resignación.Entre los comerciantes y policías se ha generado el rumor de que tres de los seis fallecidos eran comerciantes informales del centro. Otra de las hipótesis, no confirmada, es que dichos comerciantes no fueron asesinados por vigilantes. Ante esto, el policía también quiso explicar algunos detalles de lo que ocurrió la mañana del tan mencionado miércoles. “Sí fueron los vigilantes. Lo que pasa es que ellos andan vestidos de civil. Y esos tres sí son vendedores, pero a la vez andan en doble función. Ganan su par de pesos con la venta y también en las otras ondas, en lo ilícito, cobrando la renta. Había uno como que era gay; él era el que cobraba la renta. Y como los vigilantes ya sabían, solo a traerlo fueron”, comentó. La noche del pasado viernes 17 de marzo, en el mercado Central, trabajadores de la alcaldía junto con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) quitaron los candados viejos de los portones y fueron reemplazados por nuevos. En el interior del mercado se mantuvo un grupo de vendedores que se quedó cuidando sus puestos. Una situación similar se presentó en el mercado San Miguelito de San Salvador.Ayer por la tarde, la policía acusó, por el delito de asociaciones ilícitas, a cuatro supuestos pandilleros y dos vigilantes privados en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. La acusación fue por los seis homicidios ocurridos el pasado 15 de marzo en el Centro Histórico.