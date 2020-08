Árbitra cambia la cancha por venta de frutas

Cecilia Margarita Morales, de 30 años, es una árbitra federada de Zacatecoluca, La Paz, que se ha dedicado a esta labor por 14 años, y a quien la suspensión de las actividades deportivas a causa la pandemia del covid-19 afectaron directamente, pues subsistía de los ingresos que le dejaba el arbitraje. "Me siento orgullosa de mi trabajo (como árbitra), he conocido personas, lugares muy especiales, la formación para ser árbitra no ha sido fácil, pero eso es lo emocionante", manifestó. Cecilia tiene un hijo de 15 años, quien depende completamente de ella, por lo que ante la difícil situación de no poder trabajar se vio en la necesidad de buscar otras formas de llevar el sustento a su hogar.

En medio de la emergencia, decidió comprar una carretilla y le mando a hacer algunas modificaciones para iniciar con la venta de frutas y verduras de manera ambulante y hasta las puertas de la casas de sus clientes en varias colonias de la ciudad de Zacatecoluca.

Detalló, que un día antes compra las frutas y verduras que va a vender, algunas los embolsa para llevarlas listas para entregarlos a sus clientes y otros los pone directamente sobre la carretilla para que el cliente los escoja. Su jornada comienza a las 8 de la mañana, y termina al mediodía.

La árbitra viroleña, manifestó que debe obtener los ingresos necesarios para la colegiatura de su hijo, pago de servicios básicos y otros gastos, y aunque afirma que lo que gana con la venta es mucho menor a lo que obtiene pitando en partidos de fútbol, asegura de que por ahora esta es su fuente de trabajo y decide iniciar cada día con entusiasmo.

Recordó que el arbitraje le ha dejado grandes momentos, principalmente en torneos de finales de fútbol en diferentes categorías en varios departamentos del país. Hasta hace unos años, el arbitraje era solo para hombres, pero en Zacatecoluca son tres las mujeres que tienen participación en los campos de juego.

"(Cuando ando vendiendo) me saludan, me dicen "Mire profe, cuándo (va a llegar a un partido de fútbol)", el otro año les digo yo, pero ellos me dicen mejor en diciembre", comentó Cecilia, quien es reconocida por encargarse de velar por el cumplimiento del reglamento de la disciplina en los encuentros deportivos. Según la viroleña, aún no hay claridad de cuando se normalizará la práctica del deporte en el país, lo cual la deja sin la opción de su trabajo, pero aseguró que espera que las oportunidades laborales en su rama le lleguen pronto.

"Espero en Dios que me salga un trabajo como profesora de física o para formar escuelitas de fútbol, porque así como vamos con la pandemia va a costar volver al fútbol", manifestó. La arbitra teme que al iniciar oficialmente la reapertura económica y habilitar el transporte público, ya no venderá lo mismo en los recorridos por las colonias, porque sus clientes podrán salir a comprar.