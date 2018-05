Área administrativa del hospital de Ahuachapán sin operar por paro

Miembros del Sindicato General de Empleados de Salud (SIGESAL) del hospital nacional de Ahuachapán impulsan una reducción de labores en las áreas administrativas de ese nosocomio público, como protesta en contra del director Ricardo Augusto Góchez a quien señalan de incumplimiento de un acuerdo laboral.

Matilde Marisol Pimentel, secretaria de SIGESAL de Ahuachapán, explicó que la protesta no afecta los servicios médicos y solamente se ha aplicado a la dirección del hospital, recursos humanos, contabilidad y jefatura de enfermería.

Foto LPG/Miguel Marroquín

Pimentel explicó que la inconformidad es debido a que tienen más de dos años de no obtener una respuesta positiva por parte de las autoridades a la solicitud de traslado de una empleada del área de neonatos a labores administrativas.

La representante del sindicato aseguró que tienen en su poder un documento en el que el director se comprometía a realizar el traslado del personal a partir de agosto del año pasado; sin embargo, esto no sucedió.

Foto LPG/Miguel Marroquín

Al mismo tiempo señalaron que el director mantiene un constante acoso laboral sobre la persona que solicitó el traslado hacia otra unidad del hospital.

“La reducción de las labores administrativas es por la falta de incumplimiento a los acuerdo firmados por él en actas de reuniones anteriores sobre un caso de acoso laboral de una compañera. Ella se siente acosada por él (director) solo por ser parte del sindicato, ella adolece de una enfermedad que fue extendida (sic) por un médico del Seguro Social”, dijo Pimentel.

La sindicalista agregó que en octubre del año pasado el caso fue denunciado a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, al mismo tiempo que acudieron a la presidencia de la República para que tomara cartas en el asunto.

“El 6 de abril de 2047 llegamos a acuerdos con el director que a partir del 1 de agosto del año pasado la iba a pasar al área administrativa, pero hasta la fecha no se ha hecho. En vista que ya no se puede dialogar con él, porque no cumple nada, llevamos el caso al Ministerio de Salud, se le expuso a la ministra, quien no resolvió nada. En vista de eso llevamos el caso a Casa Presidencial, donde la ministra frente al presidente se comprometió a resolver muy pronto este caso”, narró al sindicalista.

Foto LPG/Miguel Marroquín

Por su parte, el director del hospital público declaró que, si bien conoce sobre el problema, no ha recibido ningún tipo de notificación que autorice el traslado laboral.

“Si yo recibiera una orden directa de la ministra, la cumplo. Sin embargo, la compañera quiere pasar de tener turnos rotativos a turnos administrativos. En reuniones se llegó a que ese tema es un proceso jurídico el cual se debe de realizar. Pero hasta ahorita no he recibido alguna orden sobre el traslado”, dijo el director

Góchez explicó que la reducción de labores puede afectar varias actividades el hospital entre estas el abastecimiento de medicamentos y pago de salarios.

“Las cuestiones administrativas son más delicadas porque es a través de lo cual nosotros obtenemos suministros, medicamentos, compras, recibimos medicinas incluso el mismo pago de salarios puede salir afectado, porque todo es cuestión administrativa”, explicó el director.