Areneros "celestes" van al COENA para dar explicaciones

Tres de cuatro diputados que integraron la "cruzada celeste" junto a GANA y legisladores e PCN, PDC y CD para respaldar una iniciativa impulsada por el presidente electo Nayib Bukele comparecieron ayer por la mañana ante las máximas autoridades de ARENA. En una reunión por separado, Milena Mayorga, Arturo Magaña y Felissa Cristales le tuvieron que explicar a la comisión política y al Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) las razones de apoyar partir por la mitad el préstamo para la construcción del nuevo edificio para la Asamblea Legislativa. Asimismo, debían explicar las críticas que han hecho al partido tras la derrota en las presidenciales.

Gustavo Escalante, el otro de los diputados que firmó las iniciativas de Bukele, no acudió al llamado. En respuesta, mandó una carta indicando que no asistirá a ninguna convocatoria hasta que la comisión política sea elegida de forma "democrática".

En términos generales, los parlamentarios coincidieron en que las autoridades quieren que la fracción adopte una sola "línea comunicacional", y que cuando existan posiciones diferentes primero lo comuniquen y fundamenten ante la jefatura. Además, piden respeto a los estatutos y a los mandos de poder.

Mayorga, quien hace unas semanas manifestó ya no temerle a la cúpula y demandó cambios y renovación. Fue la primera en llegar a la sede del COENA, ubicada en la colonia Flor Blanca.

"Ellos querían hacerme ciertas interrogantes de algunas de las posturas que yo he tenido últimamente. También escucharon muchas de las demandas que yo les estoy haciendo y el porqué mi comportamiento, porque muchas veces me dicen: ‘La ropa sucia se lava en casa’, pero a veces no pasa nada dentro de casa y es necesario denunciar para que escuchen realmente que no hay igualdad de trato dentro de los colegas", declaró al salir.

Una de la quejas de Mayorga es que el partido demanda hermandad, lo cual, dice, no existirá mientras haya preferencias y "diputados de primera, segunda y tercera categoría". "Ustedes saben que cuando hay un hijo predilecto, ¿qué causa en los demás? Malestar. Por lo tanto, el hecho que no haya una unidad se debe a muchos factores", señaló.

Luego fue el turno de Arturo Magaña. Llegó optimista. Antes de entrar, estaba seguro de que los llamaban para "darles un abrazo y felicitarlos" por ser "cuatro diputados valientes" que le han "tendido la mano a la gobernabilidad", según dijo en una radio.

No hubo abrazos ni felicitaciones. Magaña indicó que "su oído es sensible" y sintió que el presidente del COENA "le alzó la voz". Según dijo, una de sus demandas era que también llamaran al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, ya que él también adelantó postura sobre la construcción del edificio.

Magaña sostiene que nadie se puede oponer a la construcción de escuelas. "Eso es como regañar a Cristiano Ronaldo porque metió un gol", comparó.

La última en pasar fue Felissa Cristales. Para ella, a juzgar por los comentarios de sus colegas, la reunión se manejó con otro tono. Dijo que cree que no comparten sus razones que son "técnicas", pero sí considera que respetaron los argumentos, aunque le expresaron que les extrañó su postura.

"El comentario fue: ‘Nos extrañó, nos extrañó de ti’. Y yo les dije: ‘Yo sé que les extrañó, pero es que yo sí quería identificarme con la causa de mejorar las escuelas versus un edificio que no necesitamos’", dijo.

"Es simplemente que yo tengo el punto de vista de que una oposición no tiene por qué ser enemiga, no tenemos por qué estar en confrontación todo el tiempo, y que las cosas que yo considere bien, sobre todo que van con mi agenda legislativa territorial, que tiene que ver con las escuelas... el COENA lo entendió perfectamente, no tuve mayor problema", dijo.

Casi una hora después, el presidente del COENA, Mauricio Interiano, y el jefe de fracción, Carlos Reyes, se limitaron a decir que los temas internos los discuten en "privado".

Interiano dijo que durante la semana han sostenido reuniones para definir cuál es la agenda de nación que impulsarán con el cambio de gobierno, y los cambios que harán tras las elecciones. Tampoco quiso responder si durante la reunión le alzó la voz a Magaña. "Lo he dicho antes y lo reitero: los temas internos los vamos a manejar internamente", reiteró Interiano ante las preguntas.