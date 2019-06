Arguye incapacidad por alcoholismo para no dar clases

Padres de familia y miembros de la Asociación de Desarrollo Comunal El Conacaste (ADESCOELCO), del cantón El Conacaste, en San Lorenzo, Ahuachapán, denunciaron que uno de los docentes que atiende el centro educativo del lugar no se presenta con regularidad a su lugar de trabajo debido a sus problemas constantes con bebidas embriagantes.

Los miembros de la ADESCOELCO explicaron que esto ha generado que los niños que cursan el primer ciclo pierdan varias semanas de clases, debido a que el docente algunas veces solamente llega un día a la semana.

"Es una situación bastante grave y delicada debido a que el profesor a veces solo llega un día a la semana y aparece hasta la siguiente semana y los niños son los más afectados con este problema que tiene el profesor", explicó Melvin Concepción Linares, presidente de la ADESCOELCO.

Añadió que en otras ocasiones el profesor, que fue identificado como Oswaldo Rivas, se presenta a su trabajo aún bajo los efectos del alcohol. Explicó que esta situación es del conocimiento del director de la escuela, quien ha permitido, según su opinión, que esta situación se siga dando sin ningún tipo de amonestaciones o denuncia.

Explicó que como ADESCOELCO y algunos padres de familia han hecho las denuncias en la Dirección Departamental del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, así como en la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), Policía Nacional Civil (PNC) y la Junta de la Carrera Docente de Ahuachapán, sin que hasta el momento tengan una respuesta al problema.

"Sentimos una gran impotencia debido a que el problema ahí está y nadie nos brinda una verdadera solución, algo que realmente cambie lo que está pasando", indicó Linares, solicitando a la nueva ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, que retome este caso debido a que se sienten "burlados" por todas las autoridades locales.

Otras fuentes de la comunidad manifestaron que algunos padres de familia que han decidido cambiar a sus hijos de centro escolar tienen que caminar más de 3 kilómetros para llegar a la zona urbana de San Lorenzo.

Andrés de Jesús Brailori, director del Centro Escolar El Conacaste, argumentó que no está bajo su autoridad sancionar o iniciar un proceso de despido en contra del subdirector, debido a que el alcoholismo es considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que el docente señalado siempre ha presentado una constancia médica otorgada por especialistas de Bienestar Magisterial, que respalda su ausencia.

"El único que puede hacer ese tipo de trámites es el Consejo Directivo Escolar y hasta el momento no se ha dicho nada; además, al profesor no se le puede descontar de su salario por los días no trabajados o aplicar algún tipo de sanción debido a que él siempre presenta la constancia médica sobre su enfermedad, por lo cual está protegido por ley", explicó.

Reconoció que esta polémica ha llevado a que muchos padres decidan no enviar a sus hijos a esta escuela o ya no permitir que continúen sus estudios.

Mientras que el docente cuestionado se defendió aduciendo que padece de enfermedades físicas que llevan a tener dolencias permanentes. Se desmarcó de las acusaciones y dijo que todo se trata de un mal entendido.

"Dos veces me han denunciado a la policía y han venido a verificar si es verdad que vengo alcoholizado a dar clases, pero no me han encontrado nada fuera de lo normal, solo que desde hace años me aquejan dos hernias y un derrame facial que me hacen tener una apariencia de ebrio, pero no es así", dijo Rivas.

Donald Aquino, director departamental de Educación, explicó que el caso ya es del conocimiento de la Junta de la Carrera Docente y que ha solicitado se realice una investigación.

"El señor director no ha querido resolver la problemática que ahí se tiene, tenemos un problema que uno de los maestros tiene el problema de alcoholismo y hemos hecho todas las gestiones para ver cómo sacamos a este maestro de ahí", afirmó el funcionario.

Este año la matrícula inició con 64 alumnos, desde parvularia a sexto grado, pero a la fecha solo cuentan con 34, pues los padres de familia prefieren cambiar de escuela a sus hijos.