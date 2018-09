Arnau Baulenas: "La madre de Carla Ayala no se encontraba en el lugar al momento de la exhumación"

En horas del mediodía, la PNC dijo que los resultados de las prendas halladas en la exhumación en San Francisco Javier (Usulután) fueron corroboradas por la madre de la agente Carla Ayala, quien ratificó que las prendas encontradas en la excavación eran de su hija. No obstante, la parte querellante representada por Arnau Baulenas del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) desmintió esta información en una conferencia de prensa y asegura que la PNC no informó a nadie sobre estos hallazgos.

Arnau Baulenas, querellante del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) y Padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) Foto: Francisco Alemán.

Además aseguró que la mamá de Carla no estaba en el lugar de los hechos. "A la mamá de Carla la pudieron entrevistar, pero ella no estaba en el lugar de los hechos. La mamá de Carla ni siquiera fue informada… ella no puede reconocer objetos ni cosas porque no estaba presente".

Baulenas por su parte, dice que sí "efectivamente se ha encontrado un cuerpo, un cuerpo que las características físicas apuntan que es de una mujer. Estaba en un estado de osificación y por tanto lo que procede ahora es la prueba de ADN para determinar si es o no el cuerpo de Carla. Esto puede tardar unos 15 días; no tenemos un parámetro, no sabemos si puede tardar menos de eso. Ya solo queda esperar y por tanto se debe mantener la cautela con la información que se está manejando".

Por otra parte, "se ha manejado que el terreno es el prófugo, pero nosotros no nos consta de que sea el terreno de él, si se encuentra cerca la casa de Samurai de donde se encontró el cuerpo, pero no hemos constatado que eso sea así y eso no es lo correcto decir, porque la investigación se ve perjudicada si comenzamos a dar todos estos datos, porque pueden haber más persona involucradas en el caso", aseveró Baulenas.

Asimismo el querellante tachó de irresponsable e imprudente la posición que ha tomado la PNC al dar información cuando solo se tienen especulaciones señaló en la conferencia: "La posición que adoptado en las últimas horas la PNC es imprudente porque se tienen que esperar las pruebas de ADN que haga Medicina Legal. Más que imprudentes son irresponsables porque hay una revictimización hacia las víctimas a partir de las declaraciones que ha hecho la PNC. Hay que ser cautelosos para no instrumentalizar a las víctimas".

La postura de la PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que en el proceso de exhumación que se realiza desde ayer en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier (Usulután), se han hallado evidencias que confirman que los restos extraídos de la excavación corresponden a los de la agente Carla Ayala.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la PNC sostuvo que corroboró estos resultados con la madre de la agente, quien ratificó que las prendas encontradas en la excavación eran de su hija.

Durante la exhumación, según la PNC, se han encontrado una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado y ropa interior de uso femenino.

La PNC, además, notificó que la madre de Ayala reafirmó que los restos del cuerpo exhumado presentaban una fractura y una platina sujetada con cinco tornillos en un brazo, la cual había sufrido su hija hace un tiempo.

Sin embargo, Arnau Baulenas, querellante del caso y representante del Instituto de Derechos Humanos de (IDHUCA), desmintió poco después esa información y sostuvo que la PNC no notificó a nadie sobre estas prendas halladas.

"La madre de Carla no estaba en el lugar de los hechos ni sabía de eso, porque la Policía no informó a nadie, ni a la parte querellante. Simplemente tiraron la noticia por la mañana. La mamá no ha podido reconocer nada, porque no estaba en lugar de los hechos", zanjó Baulenas.

El querellante sostuvo que lo mejor es esperar a tener los resultados de las pruebas de ADN para confirmar que las osamentas localizadas en San Francisco Javier corresponden a las de la agente.

"Tenemos que ser muy cautelosos. La única manera de corroborar haciéndoles las pruebas de ADN para corroborar que este cuerpo es el de Carla" , manifestó.

Los argumentos de Baulenas fueron reforzados por el padre José María Tojeira, director del IDHUCA, quien a través de su cuenta de Twitter criticó la falta de seriedad de las autoridades de la PNC por el manejo que han hecho de la información obtenida tras realizar la exhumación.

"PNC no respeta a Karla Ayala. Solo presumen de haber hecho algo. Irrespetan a Karla dando detalles antes de la prueba de ADN, como solicitó la Fiscalía. ¿Quién se creen que son? ¿Los dueños de la investigación o un cuerpo auxiliar de la Fiscalía? La Fiscalía más prudente", escribió en la red social.

El director del IDHUCA remarcó que la PNC solo busca protagonismo en este caso, sin haber capturado al exagente del GRP Juan José Castillo, quien está acusado de herir y desaparecer a la agente en diciembre pasado, luego de que ambos estuvieron en una fiesta de fin de año organizada por esta extinta división policial.

"Vergonzoso el modo de actuar de la PNC en el caso Karla Ayala. Se quieren presentar como protagonistas de un gran hallazgo después de más de 250 días. Todavía no han detenido al hechor del crimen. Hablaremos a los medios hoy a las 7 pm en el IDHUCA", dijo Tojeira.

Pese a ello, según el personal forense en el comunicado, "son muchos elementos que ya permiten identificar el cadáver. Se espera la culminación del proceso para comunicarlo oficialmente pero ya hay suficiente certeza".

Durante el proceso de exhumación y en el conocimiento de estos primeros resultados han estado presentes Baulenas, delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos y representantes de la Fiscalía.

Según el reporte forense, la causa preliminar de la muerte de la agente fue un "trauma craneoencefálico", el cual será corroborado en la autopsia que realizarán a los restos encontrados.

El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, sostuvo que se ha realizado una investigación exhaustiva para dar con la localización de los restos de la agente. Agregó que pronto esperan tener los resultados de las pruebas de ADN para confirmar que los restos ubicados en San Francisco Javier corresponden al cuerpo de Carla.

