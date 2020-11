Arranca consulta para reformas a la Constitución

A partir de las cero horas de este 15 de noviembre, arrancó la consulta popular en torno al proceso de formulación de reformas a la Constitución de la República que está promoviendo el Gobierno.

A través del portal web consulta.sv, cualquier ciudadano salvadoreño, sin importar en qué país del mundo se encuentre, podrá mandar una propuesta de reforma a la Carta Magna.

“No vamos a excluir del estudio ningún capítulo o artículo de la Constitución, nuestra obligación es leerlos todos”.

Félix Ulloa, Vicepresidente de la república

El equipo Ad Hoc definió que las sugerencias de cambios estarían enmarcadas en cuatro ejes. El primero está relacionado con los derechos fundamentales y garantías que se definen en la Constitución; el segundo se vincula al sistema político, forma de gobierno, participación del cuerpo electoral y el orden económico; el tercero gira en torno a la institucionalidad nacida a partir de lo que se establece en la Constitución y la forma de elección de sus funcionarios; y el cuarto eje está relacionado a la Ley de Procedimientos Constitucionales.

Respecto al segundo eje, el vicepresidente de la república y coordinador del equipo, Félix Ulloa, reiteró que realizarán un estudio íntegro de la Constitución de la República.

"Empezamos del prólogo hasta el artículo que regula la vigencia, no vamos a excluir del estudio ningún capítulo o artículo de la Constitución, nuestra obligación es leerlos todos. De lo que estamos hablando es que se va a respetar, como dice el artículo 248, aquellas cláusulas que son intangibles y que no se pueden reformar, pero eso no quiere decir que no se van a reformar o que no se pueden mejorar su redacción", dijo Ulloa, durante la reunión que el equipo sostuvo ayer por la mañana.

Desde el momento en que se supo que el Gobierno estaba impulsando un proceso para presentar reformas a la Constitución, diversos sectores de la sociedad civil manifestaron que cualquier cambio que se haga, no debe generar ningún peligro para la vida democrática nacional.

Al respecto, el vicepresidente ha sostenido que hay temas que son confusos y que se deben aclarar para que no se presten a interpretaciones diversas.

