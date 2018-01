Arranca la audiencia preliminar del caso Infocentros

El Juzgado Cuarto de Instrucción tiene previsto instalar hoy la audiencia preliminar, o de aportación de pruebas, en contra del expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) y expresidente de la Asociación Infocentros Nicola Ernesto Angelucci Silva y el ex director ejecutivo de la misma asociación Sigfredo Armando Figueroa Salinas.

En esta etapa, el juez valorará la pertinencia de las pruebas presentadas tanto por la Fiscalía General de la República (FGR) como por la defensa técnica de los acusados, para determinar si el caso amerita llegar hasta la siguiente etapa, es decir, si los procesados deben enfrentar un juicio o no.

“La Fiscalía heredó esta novela inventada por el gobierno anterior y fabricada en caso de corrupción por la Fiscalía de Luis Martínez”.

Nicola Angelucci, acusado de corrupción

La Fiscalía mantiene en su acusación que Angelucci, al ser presidente del BMI y presidente de la Asociación Infocentros entre 2002 y 2009, promovió y administró convenios entre instituciones públicas que involucraban al banco y a la asociación, estos beneficiaron económicamente a esta última. Además, los fiscales acusan a Angelucci de irregularidades en el manejo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Garantías Recíprocas.

La Fiscalía señala que Angelucci y Figueroa Salinas participaron en el desfalco de más de $6 millones al Estado, utilizando esa triangulación de convenios entre el BMI y la Asociación Infocentros.

Angelucci considera que la acusación en su contra “es una aberración jurídica. No tiene lógica jurídica ni sustento probatorio porque no existe delito”.

“La actual Fiscalía heredó esta novela inventada por el gobierno anterior y fabricada en caso de corrupción por la Fiscalía en el tiempo de Luis Martínez (ex fiscal general). No hay acusación de apropiación de fondos ni de mal uso de fondos y no hay faltante de dinero. La acusación es sobre la legalidad de convenios”, señaló Angelucci en un comunicado.

La Fiscalía lo acusa de peculado (malversación de fondos públicos) y negociaciones ilícitas. El expresidente del BMI señaló que durante toda la etapa de instrucción la parte acusadora no presentó ningún elemento probatorio que sustente tal acusación.

“Confío en que el juez se tomará el tiempo de leer el caso y se dé cuenta de lo vacía e incongruente que es la acusación. Confío en que el juez se dará cuenta del tamal podrido que le están tratando de vender y tomará en cuenta de dónde viene todo esta novela amañada”, se pronunció el procesado.

$6

millones es el monto que le cuestiona la Fiscalía al expresidente del BMI.