Arrestan a empresario de transporte público Catalino Miranda

Esta noche, la Policía Nacional Civil informó sobre la detención del empresario del transporte público Catalino Miranda, a quien se le acusa, según se informó en la cuenta de Twitter de la PNC, de incrementar el pasaje de forma ilegal y de obstaculizar la vía pública con sus unidades.

La PNC también informó sobre la captura de dos motoristas de la ruta 42. Se trata de Hermel Ernilson Castro y Rommel Iván Aquino, quienes fueron detenidos por "aumentar el precio del pasaje y falsificar documentos de circulación".

"Nada que decir. Yo en el plantel estaba. Ahorita no estoy en calidad de detenido. No más me dijeron que querían hablar conmigo en Tránsito. No sé si hay algún delito", dijo Miranda a LA PRENSA GRÁFICA sobre su captura.

Las detenciones se dieron luego de una serie de inspecciones realizadas por la PNC para asegurar que no se cobre un precio más alto del establecido en las unidades del transporte público. En estos controles vehiculares también se detuvo a José Félix Hernández Castillo, motorista de la R-7, por aumentar el pasaje a $0.35.

"Hacemos el llamado a todos los motoristas del transporte público, para que coloquen dentro de la unidad y de manera visible el precio del pasaje, para evitar sanciones por la ley", escribió la institución policial en su cuenta de Twitter.