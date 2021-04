Arrestan a tres vinculados a ex presidente Funes

Por los delitos de lavado de dinero y activos y peculado en calidad de cómplices necesarios, serán procesados tres exempleados del Banco Hipotecario.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los capturados son Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario; Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente de la misma institución; y Jolman Alexander Ayala, exoficial de cumplimiento del banco.

Según las cifras presentadas por el Ministerio Público, los tres imputados supuestamente lavaron más de $200 millones provenientes de fondos públicos por orden de Funes.

Fiscalía asegura que los ilícitos los habrían cometido durante la gestión presidencial del prófugo Mauricio Funes. El exmandatario reaccionó sobre las capturas y se desligó de los señalamientos.

"A mí que no me echen este muerto, el expresidente del BH que ha sido detenido por la PNC estuvo al frente de la institución por menos de dos años. A parte de nombrarlo en el cargo, no tuve nada que ver con sus decisiones. Si como dice la FGR sustrajo recursos es asunto de él", publicó Funes en su cuenta de Twitter.

Según Fiscalía, Carlos Ortiz, lavó $97 millones y recibió en dádivas $72 mil. Mientras que Carlos Enrique Cruz, es acusado de lavar la misma cantidad, pero recibió $64 mil en dádivas. Por último, a Jolman Ayala lo señalan de lavar $177 millones y obtener $78 mil para sus bolsas.