Arriaza Chicas descarta vínculos de políticos en el alza de homicidios

El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo ayer que no han encontrado ninguna vinculación de empresarios o de políticos con el incremento de homicidios del viernes 20 de septiembre y por eso no lo han incorporado al expediente que tiene abierto la Fiscalía. Dijo que quería dejar claro que la institución actuará conforme a la ley y no "con chambres".

"Este un informe incidental sobre el alza de homicidios y no hemos agregado ningún vínculo empresarial ni político porque hasta este momento no lo hemos encontrado en el presente caso", sostuvo Arriaza Chicas, en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que se creó para investigar la acusación que hizo el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, respecto a que los partidos ARENA y FMLN estaban detrás del alza de homicidios del 20 de septiembre.

Arriaza Chicas informó que ese día se registraron 19 homicidios, los cuales, según dijo, fueron cometidos por miembros de la pandilla MS-13. Dijo que hay al menos siete capturados.

A la comisión también compareció el director interino del Instituto de Medicina Legal (IML), Pedro Hernán Martínez, quien dijo desconocer quiénes son los responsables del alza de asesinatos. Informó que ese día registraron 20 homicidios, 19 con arma de fuego y uno con arma blanca.