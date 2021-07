Arriaza Chicas justifica aumento de $1,583 porque “no tiene bonos ni sobresueldo ni régimen de alimentación”

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, justificó el incremento salarial del 44 % que se recetó en junio de 2020, para pasar de ganar $3,572 a $5,155, con el argumento que no recibe bonos, sobresueldos ni régimen de alimentación que obtienen otros policías con salarios menores y que están en el campo.

“El director y subdirector general no tenemos sobresueldos, no tenemos bonos, no tenemos regímenes de alimentación”, justificó Arriaza Chicas esta mañana en una rueda de prensa. El director policial dijo que no se trata de un aumento, sino de una “dignificación al talento humano policial que impulsó el presidente Nayib Bukele”.

Una investigación de La Prensa Gráfica reveló que en junio de 2020, la Secretaría Privada de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda autorizaron a Arriaza Chicas un incremento en el salario asignado a su plaza y otro para el subdirector general.



El aumento coincidió con los meses en los que el Ministerio de Salud registró más casos confirmados de covid-19 y el Gobierno insistía en que su situación financiera estaba en aprietos por la pandemia.



Durante ese tiempo los agentes de menor rango no recibieron suficiente equipo de bioseguridad para desarrollar sus funciones, pero el Ejecutivo priorizó mejorar el salario de uno de los protagonistas de la toma armada a la Asamblea Legislativa, ocurrida el 9 de febrero de 2020.

La investigación de este medio también evidenció que el aumento de $1,583 que se recetó Arriaza Chicas profundizó la desigualdad dentro de la PNC, donde agentes se ven obligados a buscar empleos como vigilantes en bares, discotecas y barras show para cumplir con sus obligaciones familiares y personales.

Al entrar a la corporación policial, un agente gana $424.77 y, después de 28 años de labor, puede llegar a un tope de $608.18. Aunque reciben un bono de $200 desde enero, este no tiene un respaldo legal en la Ley de Salarios El último aumento salarial contemplado en dicha ley ocurrió en 2009.

El 1 de mayo de 2021, este medio pidió explicaciones a Arriaza Chicas sobre su aumento; sin embargo, en aquella ocasión se negó a responder. “No le voy a contestar. No voy a dar declaraciones”, dijo el funcionario.



También, vía la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), solicitó todos los contratos que Arriaza Chicas ha firmado con la institución policial desde que fue juramentado como director general el 2 de julio de 2019, pero la Unidad de Acceso a la Información dijo que necesitaba “el consentimiento de los individuos” para entregar esos documentos que deberían ser de carácter público.

Los aumentos a la dirección general de la PNC se financiaron con la congelación de cuatro plazas por Ley de Salario en el Ramo de Seguridad del presupuesto de 2020 y suprimiéndolas para 2021.