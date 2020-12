Arriaza Chicas sigue siendo policía, pero director de la PNC ya no

El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González cuestionó la situación actual del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, ya que según él la dirección de la institución policial se encuentra “en el limbo”.

González aclaró que cuando la Asamblea Legislativa recomienda la destitución de un jefe de seguridad pública, en este caso el del director de la PNC, esta tiene carácter vinculante. Pero señala que el legislativo se equivoca al decir que ellos han destituido, ya que ese Órgano no tiene la facultad de destituir al director de la policía porque no lo nombraron ellos, sino el presidente de la República.

“Tampoco puede el presidente, en esos tuits ridículos, reaccionar de esa manera porque si la Constitución le da carácter vinculante al dictamen es o es obligatorio”, analizó el exmagistrado, ayer, en una entrevista radial.

También tomó como base el artículo 131 ordinal 37 de la Constitución de la República, el cual señala que la Asamblea podrá recomendar la destitución de ministros o funcionarios “cuando así lo estime conveniente como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación, en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de inteligencia de Estado por causa de graves de violaciones a los derechos humanos”.

González dijo que la Asamblea ha valorado que las violaciones que le señalan al director policial han sido a derechos políticos. “Pero si la Asamblea se ha equivocado y ha calificado como graves violaciones a derechos humanos los hechos ocurridos el 9 de febrero, lo que no puede el presidente es decir yo hago mi propia valoración de la resolución de la Asamblea. Creo que no tienen la razón y por tanto no la voy a acatar”, cuestionó el abogado constitucionalista.

Mencionó que no acatar el dictamen legislativo sería peligroso, porque tanto la Fiscalía y los jueces podrían en algún momento comenzar a cuestionar la validez de los actos ordenados por Arriaza Chicas “en el entendido de que ahorita es policía, pero director no es”.

“El acto institucional que está vigente es el dictamen de una comisión especial de investigación que le atribuye al comisionado Arriaza graves violaciones a derechos humanos y ordena con carácter vinculante su destitución”, agregó.

Explicó que ese acto solo puede ser anulado por otro que sea emanado por un Órgano del Estado que ejerza las potestades que la ley le otorgue. Añadió que eso solo puede hacerlo la Sala de lo Constitucional. “El tuit del presidente no vale nada. Su declaración pública que no acatara es otro capricho más, pero lo válido ahorita es lo de la Asamblea”, reiteró.

Audiencia inicial

Para hoy está programada la audiencia inicial contra el comisionado Arriaza Chicas, señalado por la Fiscalía General de la República por el delito de incumplimiento de deberes por negarse a trasladar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.