Artesana mantiene viva la alfarería en San Juan

Francisca de la Cruz Hernández, de 53 años, es una de las pocas alfareras que aún trabajan, en el caserío Los Ortices, del cantón Tierra Colorada, en San Juan Nonualco, La Paz. Por más de cuatro décadas se ha dedicado a la elaboración de comales de barro, oficio que aprendió de su madre cuando tenía diez años.

"Le doy gracias a mi madre que me enseñó este oficio que ahora me da de comer, lamentablemente ahora la materia prima ha aumentado de precio y eso nos afecta. El saco de barro cuesta $3 y antes nosotros los extraíamos, la carga de Zacate está a $300 porque se compra para todo el año, más la arena y la leña, no es fácil cubrir tanto gasto, y quizás por eso hay menos personas que se dedican a fabricar comales", expresó doña Francisca.

Francisca Hernández, artesana.

Explicó que el proceso para elaborar los comales inicia poniendo el barro al sol, para luego agregarle agua y deshacerlo, después se pasa por el colador y le ponen arena. Esta mezcla se deja reposar un día y posteriormente se vuelve a colar. Al finalizar este proceso se procede a la fabricación de las piezas las cuales se dejan secar por ocho días para después quemarlas en hornos artesanales.

"Le damos una hora de quemado, pero si uno se pasa el comal se hace pando, por eso es de estar pendiente, no es fácil, pero es nuestro trabajo y de acá comemos", manifestó doña Francisca.

Actualmente, en el caserío Los Ortices solo tres mujeres se dedican a la elaboración de comales y otras piezas, pero antaño la mayoría de sus habitantes se ganaban la vida fabricando estas artesanías utilitarias.

Doña Francisca indicó que los precios de los comales dependen de su tamaño, es así que el pequeño cuesta $15, el mediano $18 y el jumbo $24. Ella distribuye sus comales en diferentes municipios de La Paz, entre estos, San Juan Nonualco, San Luis Talpa, San Perdo Nonualco, Zacatecoluca, y otros.

"Antes yo salía a repartirlos, pero ahora la gente los viene a traer", comentó.

Pocas. Actualmente solo tres mujeres trabajan en la fabricación de comales y ollas en el cantón Tierra Colorada. Antes era toda la comunidad.

El encargado del área de Cultura de la alcaldía de San Juan Nonualco, Edwin Serrano, aseguró que la alfarería es una herencia de los Pipiles que habitaron en la época precolombina en este sector.

"Antes la actividad era exclusiva de las mujeres, y por años la alfarería se ha conocido como una de las actividades más importantes a nivel económico de San Juan Nonualco tanto de hombres como de mujeres. En otros lugares también se hacen cántaros, tinajas, comales, ollas, piletas, alcancías, entre otros artículos", dijo Serrano. Añadió, que la alcaldía tiene un bazar de alfarería donde se venden muchos de los productos que los alfareros de todo el municipio fabrican.