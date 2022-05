Artista pinta viacrucis en parroquia

Salvador Rubio Vásquez, de 50 años, es un pintor y escultor originario de San Miguel Tepezontes, departamento de La Paz, que plasmó parte de sus obras en la parroquia e iglesia El Calvario de la localidad.

Entre sus obras destacan las estaciones del Viacrucis pintadas a mano en la parroquia del municipio. "En el pueblo he trabajado la fachada de la iglesia El Calvario, también pinté la fachada de la parroquia, sus letras (nombre de la parroquia). También pinté el monumento a san Óscar Romero. En total, al interior de la iglesia hay más de 20 cuadros míos", dijo el artista. Vásquez también comparte sus conocimientos. "De niño no había nadie que me ayudara a pintar, quería aprender y emigré a San Salvador, luego regresé y ofrezco clases de dibujo y pintura en el barrio El Tránsito. Quien no pueda pagarlas le doy gratis porque compartir el conocimiento es lo mejor", dijo.