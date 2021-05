Artistas denuncian no ser beneficiados económicamente por BANDESAL

Diversidad de artistas salvadoreños han mostrado su descontento en redes sociales debido a que no fueron beneficiados con el subsidio para artistas que está otorgando el Banco de Desarrollo de los Salvadoreños (BANDESAL).



Una de ellas fue la cantante y compositora Pamela Robin, quien escribió en su cuenta de Twitter que no había sido seleccionada para el beneficio.



“Les cuento que BANDESAL supone que mis 20 años de carrera, mis 5 discos, dos películas y múltiples presentaciones en el extranjero como artista no son razón suficiente para apoyarme económicamente en los subsidios que están dando… Gracias por nada”, dijo la salvadoreña.

Horas más tarde, después de publicar la primera reacción, Robin escribió nuevamente en su cuenta.

“Colegas artistas. Me llamaron de Bandesal al parecer mi tweet llegó hasta ellos. Por eso no hay que callar, los artistas recién estamos intentando trabajar después de un año terrible. Nos creen millonarios y no lo somos. Merecemos respeto. Por lo menos”, señaló.

Asimismo, la directora de Baile de las compañías Mad House SV y de The Show Dance Company, de 5 y 10 años de trayectoria respectivamente, Lizbeth Ramírez, publicó en su cuenta de Facebook que no fueron favorecidos por el Gobierno.



“No clasificamos en el beneficio de parte del gobierno, que fue entregado a través de BANDESAL" (…) porque no pudimos ‘comprobar’ nuestra trayectoria artística”, denunció.



De acuerdo con Ramírez, en el país no existe una industria que ampare a los artistas salvadoreños independientemente del rubro en el que se desenvuelva. Sin embargo, aseguró que hay registros mediáticos que demuestran el desempeño de los mismos.



“Es sencillo, si se desea reconocer la trayectoria de cualquier compañía seria en danza u otra manifestación artística, hay que hacer exploración mediática...SIMPLE”, sentenció.

Por su parte, Daniel Chinchilla, uno de los fundadores del Grupo Crash El Salvador, se refirió a la ala negativa de parte de BANDESAL de otorgarles el subsidio, pese a que el próximo mes cumplen 21 años de fundación.



“Es increíble que el beneficio de parte del gobierno por parte del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) no pueda comprobar nuestra trayectoria artística y así a muchos colegas y compañías con años en este rubro artístico”, publicó en su cuenta de Facebook.



Además se refirió a la crisis a la que como artistas han sufrido a causa de la pandemia y que pese a su trabajo durante años “no se nos está tomando en cuenta a pesar de tener como comprobarlo”, por lo que solicitaron una revisión del caso a las autoridades competentes ya “vivimos y comemos de la danza en nuestro caso”, finalizó.

Lo mismo, ocurrió con Armando Solís, especialista en artes plásticas, fundador de la Pinacoteca Roque Dalton en la Universidad de El Salvador (UES), el museo de la Don Bosco y que además fue declarado como Hijo Meritísimo en 2008 por la Asamblea Legislativa.



Fue su hija, Marcela Solís, la que se encargó de hacer publicó el resultado de su solicitud. “Aplicamos con mi papá para el subsidio de artistas y la respuesta de BANDESAL en la aplicación fue que NO HAY PRUEBAS suficientes para demostrar los más de 50 años de trayectoria de mi papá en las artes plásticas de este país. Es indignante y frustrante”, dijo.

Fue la dirección de comunicaciones del Ministerio de Cultura que informó sobre la ley de creación del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA).



Según informaron, los artistas salvadoreños podrían contar con un subsidio, como parte del proyecto de reactivación económica de El Salvador, pero muchos de ellos no han sido seleccionados.



Las personas interesadas debían llenar un formulario en línea con todos sus datos en la página web www.firempresa.gob.sv, en la pestaña prerregistro de artistas.



Ayer, el Ministerio de Cultura, informó a través de su cuenta de Twitter que amplió el plazo para que “artistas y artesanos puedan llenar la solicitud de registro para aplicar al subsidio de FIREMPRESA”, la convocatoria estará abierta hasta el viernes 14 de mayo.