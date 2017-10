Artistas se quejan con Simán ante la falta de apoyo del Gobierno

Un grupo de artistas salvadoreños, entre ellos cantantes, músicos, y escritores, denunciaron la falta de apoyo que hay del Gobierno para difundir y rescatar el arte en el país, durante una reunión el jueves 5 de octubre, por la noche, en un bar de la Zona Rosa, con el empresario y el líder de la plataforma ciudadana Mi Gente, Javier Simán.

“No tenemos apoyo, no hay una política enfocada a rescatar y difundir el arte nacional”, criticaron.

Durante la charla, hicieron ver el descuido y abandono en el que este Gobierno mantiene todas las áreas del arte en el país. “Necesitamos abrir espacios para que nuestros jóvenes artistas puedan darse a conocer y seguir creciendo”, demandaron.

Los artistas insistieron en que el Estado salvadoreño debe involucrarse y fomentar el arte y la música, y reclamaron que a diferencia con otros países, aquí no se le apuesta al talento. “En todos los países los apoyan; sin embargo, acá no vemos ese apoyo”, lamentaron. “Los artistas quieren hacer su propia música y no quedarnos tocando solo ‘covers’, debemos crear la industria que no existe”, insistieron.

Simán mostró empatía con los artistas y consideró que es necesario apoyarlos.

“Los artistas salvadoreños enfrentan muchos obstáculos. Hay talento, debemos promover su música, su poesía, su arte. Tenemos artistas con calidad internacional”, dijo.

Según la información de los encargados de comunicaciones del empresario, “en los últimos siete años, se han perdido espacios para la expresión artística, ya que la entidad gubernamental encargada de cumplir con el derecho que tienen los ciudadanos a la cultura se ha convertido en una entidad política”.

El líder de Mi Gente dijo que en el país no hay un claro enfoque del trabajo de los creadores artísticos y su papel en la transformación de la cultura salvadoreña. “Debemos apoyarles, esta es una deuda histórica que tenemos como nación”, agregó Simán.