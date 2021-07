Artistas usulutecos solicitan ayuda para poder sobrevivir

Saúl Ernesto Jiménez Argueta de 62 años es un artista usuluteco, originario de cantón Palo Galán que a lo largo de 40 años fue reconocido junto a su hermano como el dúo de los Jiménez. Sin embargo, este falleció el año pasado, como producto de diversas complicaciones de Salud y desde entonces don Ernesto dejó de trabajar por un tiempo, algo que le impidió obtener ingresos económicos

Actualmente, junto a su nieto de 9 años, ha decidido regresar a los escenarios y solicita el apoyo de personas solidarias que deseen apoyarle contratándolos o brindándole víveres o insumos que le ayuden a sobrevivir, pues es ciego desde los 12 años y la única forma que aprendido para ganarse la vida es a través de la música

“Desde que mi hermano murió a mí me dio una crisis de nervios, porque yo siempre había estado junto a él, compartíamos todo el tiempo, por eso dejé de cantar un tiempo, pero al ser reconocidos, me empezaron a buscar de nuevo, pero no ha sido fácil iniciar desde cero” dijo

Aseguró que toca diferentes instrumentos entre ellos la guitarra y el violín, y dentro de su repertorio musical se encuentra una variedad de géneros: música ranchera, banda, baladas en español e inglés y ofrece sus servicios para toda clase de eventos como cumpleaños, fiestas rosas, bodas u otras actividades.

“Mi nieto ahora va empezando, pero poco a poco le vamos enseñando e inculcando el amor por la música, lo bueno es que a él le ha gustado la cantada y así nos apoyamos mutuamente en cada canción”, dijo

Ernesto Jiménez es un artista usuluteco que actualmente se dedica a cantar junto a su nieto de 9 años para tratar de conseguir algunos ingresos.

Agregó que debido a su condición, tampoco pudo aplicar al bono entregado a los artistas por el gobierno, pues no pudo inscribirse a tiempo, algo que podría haberle ayudado por unos días.

Si desea contratar o apoyar a estos artistas, puede comunicarse a los números 7716-2025 y 7875-0706

“Nosotros estamos dispuestos a recibir cualquier tipo de ayuda sería de gran beneficio para nosotros, para poder salir adelante“, manifestó don Ernesto .