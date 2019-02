Arturo Magaña: "No estoy pensando en salirme de ARENA"

El diputado Arturo Simeón Magaña manifestó ayer que a pesar de las diferencias que llegaron a existir con la actual dirigencia del COENA no se plantea una salida del partido, dado que "desde que estoy en el vientre de mi madre soy de ARENA".

"Tengo 26 años y nueve meses de ser parte de ARENA. Mis padres han sido parte del partido y yo he crecido con los valores del partido. Son mis valores y esos son innegociables. No estoy pensando en salirme de ARENA. Eso no es así", dijo.

El legislador señaló que el hecho de apoyar una propuesta presentada por el presidente electo Nayib Bukele no significa que exista la posibilidad de cambiar de partido.

"Esos comentarios de que podríamos cambiar de partido y cosas así son muy tendenciosos. Lo que es cierto es que el apoyo que dimos a la propuesta de reorientar los fondos del préstamo no significa que estamos entregando un apoyo al presidente electo. Es un apoyo al pueblo. El presidente electo no tiene un cheque en blanco de parte mía y creo que de parte de ningún diputado", dijo Magaña, quien también negó tener algún tipo de contacto con Bukele.

"Ni siquiera tengo su número de teléfono. No he platicado con él. Apenas lo saludé el día que le entregaron las credenciales (de parte del Tribunal Supremo Electoral), pero fue un saludo amistoso", dijo.

Lo que sí aceptó el diputado es que mantiene relación amistosa con varios legisladores de diversos grupos parlamentarios debido al trabajo que se realiza en la Asamblea.

"Sí tengo amigos en otros partidos. Creo que es la posibilidad que da el trabajo parlamentario", sostuvo.

Magaña aseveró que las relaciones también se encuentran en un buen momento con la dirigencia del COENA, así como con su presidente, Mauricio Interiano, a pesar de que no completó la reunión del pasado miércoles.

"El presidente (Interiano) tiene todo mi respeto y por esa razón cuando empezó a alzar la voz preferí levantarme y salir de la reunión", aseguró.