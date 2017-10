Arzobispado, preocupado por violencia, dice que El Salvador no debe acobardarse

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, manifestó hoy preocupación por el incremento de la violencia en El Salvador y dijo que “es necesario que se tomen las medidas convenientes” para la situación que calificó de “gravísima”.

Dijo que las medidas a tomar no deben ser solamente como una reacción inmediata al problema sino también “se debe trabajar intensamente y de forma concreta en la prevención y la reinserción”.

Pidió que se creen “más oportunidades para todos”, como estudio para los jóvenes y trabajo para los adultos. Consideró además que lo que se haga “debe contar con la participación activa y generosa de toda la sociedad”.

“El Salvador tiene que salir adelante, no se tiene que acobardar (...) lo que tiene que hacer el gobierno, no hay que ser experto para saberlo, es tomar las medidas convenientes, no solo para combatir el crimen y neutralizarlo, tienen que combatirse las causas del problema, entre ellas la discriminación social, la impunidad, la injusticia (...) hacerse un análisis a fondo. En palabras sencillas, cambiarle la vida a las zonas más pobres que han sido marginadas toda la vida (...) Un pueblo que se une con el mejor interés, la mejor voluntad, va a salir adelante”, expresó el religioso.

Según las estadísticas policiales, septiembre cerró con 435 asesinatos, un 27 % más que los registrados el mismo mes del año pasado, cuando se cometieron 343 homicidios. Por otra parte, entre el 1 de enero y ayer se contabilizan 2,869 asesinatos. En el mismo período del 2016 fueron 4,176 casos.

