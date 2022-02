Arzobispo: "Si reforman la LAIP, que sea para ofrecer más información"

Ante las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que se pretenden hacer por iniciativa del presidente Nayib Bukele, el Arzobispo de San Salvador, Escobar Alas, sugirió al oficialismo que de ejecutarse sea para dar una mayor transparencia y contribuir al fortalecimiento de la democracia.

"Con todo respeto, yo si sugeriría a los señores legisladores que si se hacen reformas a esta ley sea para ofrecer una mayor información", dijo Alas ayer durante una conferencia.

El año pasado el presidente Bukele pidió a la Asamblea Legislativa reformar por lo menos 14 artículos de la LAIP. Entre las modificaciones que pretende hacer es que las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos se decreten como información confidencial y que la población no tenga derecho a pedirlas, así como cláusulas para convertir en información reservada la que debería de ser pública.

Organizaciones que fomentan la transparencia y el acceso a la información pública han señalado que dichas reformas son una forma del Gobierno para blindarse por posibles actos de corrupción cometidos en la gestión.

El arzobispo sostuvo que "en la medida que se transparenta todo, se informa todo, la convivencia ciudadana avanza. Eso favorece mucho a la democracia y al desarrollo de los pueblos. Ojalá se trabaje en esta dirección".

También indicó que siempre habrá un esfuerzo de no dar a conocer las cosas. "De reservar esto, de reservar lo otro", apuntó. Sin embargo, afirmó que la transparencia en la información es una cultura que no se ha tenido en el país. "Ojalá que se fortalezca en esa dirección", insistió.

SOBRE PENSIONES

Por otra parte, el arzobispo también hizo alusión a las reformas del Sistema de Pensiones y explicó que a su juicio, lo pertinente sería renovarlo totalmente, no reformarlo como ha sido propuesto. Pero esta vez, dijo, que los fondos beneficien a los trabajadores.

"Porque hasta hoy lo que hemos visto es que salen beneficiados terceros (...) son en gran medida las empresas administradoras, las AFP y también en gran medida los gobiernos en turno", sostuvo.

Alas agregó que hay una gran mayoría de personas que no puede gozar de este beneficio y que incluso, no podrían jubilarse con pensiones bajas, por ejemplo, de $200 o $300 después de haber cotizado por 30 años. "No es justo", subrayó.

En ese sentido, consideró que se pueden realizar estudios comparativos con otros países, donde el beneficio es únicamente para los trabajadores.

Finalmente, Alas también se refirió a los hallazgos de las fosas clandestinas a nivel nacional, que en menos de nueve meses suman cinco, con al menos 45 cuerpos encontrados en su interior.

"Este descubrimiento de las fosas clandestinas nos conmueve a todos, nos preocupa sobremanera y tiene que ver con los desaparecidos", dijo.

Además, señaló que aunque el número de asesinatos haya disminuído, es preocupante que hayan desparecidos que después son encontrados en fosas comunes.

"Es muy triste, muy terrible, pero esta es la situación que estamos viviendo. No se debe justificar ni tolerar, sino al contrario, empeñarnos por superarla", enfatizó.