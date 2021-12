Arzobispo: "Siendo un derecho, sería ideal que la Policía protegiera las manifestaciones"

El arzobispo además instó a las personas vulneradas en sus derechos por las autoridades a interponer denuncias.

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, se pronunció este domingo 19 a favor del derecho de las personas a manifestarse.

"Manifestarse en un derecho, por supuesto, pacíficamente", dijo el prelado, quien instó a las autoridades a respetar el libre tránsito de las personas que acuden de forma pacífica a las concentraciones convocadas para protestar contra el gobierno de Nayib Bukele.

El pasado domingo 12 de deciembre, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) instalaron retenes vehiculares en diferentes puntos de acceso a la capital y obstaculizaron el paso de las personas que, desde el interior del país, viajaban en autobuses para congregarse a la ruta de la marcha que derivó en el centro de la capital. Bloqueos similares han sido denunciados en otras marchas.

Durante la conferencia dominical celebrada en Catedral Metropolitana, LA PRENSA GRÁFICA preguntó al arzobispo cuál era la postura de la Iglesia católica frente a las actitudes de los cuerpos de seguridad del Gobierno Bukele contra los manifestantes.

"Sería ideal que la policía protegiera las manifestaciones, siendo un derecho de la población, eso sería lo ideal", fue la respuesta de Escobar Alas.

De acuerdo al arzobispo, la Policía y el Ejército deben estar al servicio de la protección de los manifestantes, y no prestarse para acciones que, según él, vulneran el derecho de la población al libre tránsito y a las manifestaciones.

"Si no han cometido ningún ilícito no se les debería de detener, pero además debe haber investigaciones sobre cualquier cosa de esas y seguir el debido proceso", reiteró el arzobispo.

El máximo representante de la Iglesia católica en El Salvador instó a las personas que han sufrido vulneraciones a sus derechos humanos de parte de agentes de seguridad pública a acudir a las instituciones pertinentes para interponer las denuncias. Sin embargo, solicitó que en el país ojalá se lograra un "acuerdo" para superar este tipo de inconvenientes, en alusión al clima político que desde hace meses atraviesa El Salvador.

La semana pasada, el presidente de la Asamblea Legislativa solicitó a la Policía que detuviera a un empleado de la fracción de ARENA por irrumpir en el Salón Azul. La Policía detuvo a Iván Osorio, quien posteriormente fue acusado de "allanamiento", pese a contar con permisos para moverse en el recinto. El sábado 18, Osorio recuperó su libertad, pero seguirá procesado en tribunales por haber retirado fotografías colocadas previamente por un diputado de Nuevas Ideas, el partido oficial, en las curules de los diputados del partido Arena.

Consultado por esta detención y acusación, el arzobispo dijo "desconocer con exactitud" el incidente. No obstante, dijo que las autoridades debieron impedir la acción del empleado y no realizar la detención.

"Si no ha cometido ningún delito no se le debería detener. Quizá impedirle, si es que iba a hacer algo incorrecto, pero no detenerle", señaló.

La Iglesia católica no ha estado ajena a la crisis política que atraviesa el país. En mayo, tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, la Conferencia Episcopal desaprobó la acción e instó al Ejecutivo a reconsiderar la maniobra.