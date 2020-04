Arzobispo avala nuevo decreto por covid-19

Todo esfuerzo que se pueda hacer, enhorabuena. Así se refirió el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, ante las medidas de prevención tomadas por el Órgano Ejecutivo para contrarrestar el contagio de la covid-19 en El Salvador.

"Esto no significa que no estemos preocupados por la parte económica, ¿cómo no? Pero más importante es la propia vida", explicó Alas desde la Capilla San Óscar Arnulfo Romero, en el Arzobispado de San Salvador.

El arzobispo de San Salvador dijo que sabía que algunos empresarios querían reestablecer la actividad económica, pero eso debe hacerse cuando sea el momento, no ahora, pues llegaría a "peligro de muerte a las personas que van a trabajar".

Alas dijo que levantaban la voz en defensa de los pobres y verifican que no hayan vulneraciones de los derechos humanos en los centros de cuarentena. "Es importante que se haga frente a esta pandemia como debe hacerse. Nos alegra que los diputados hayan aprobado la normativa", agregó.