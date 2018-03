Arzobispo critica gastos en seguros privados por instituciones del Estado

Lee también

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, criticó los millonarios gastos en seguros privados realizados por diversas instituciones del Estado para funcionarios y sus familiares, que en algunos casos incluyen seguros médicos y de vida, como lo reveló esta semana LA PRENSA GRÁFICA.El sacerdote llamó a una mayor austeridad por parte de los funcionarios públicos, una a la que calificó como obligada en un país con tantas carencias."Se trata de un problema de larga data, pero que ahora se conoce gracias al acceso a la información que están teniendo los ciudadanos... Muchas personas en el país ni siquiera tiene cobertura básica, entonces tiene que revisarse, debe haber mayor equidad", comentó el líder religioso. El arzobispo amplio el campo de su opinión y también incluyó su postura sobre la necesidad de una reforma de pensiones, "donde los beneficiados sean los trabajadores, no terceros".Escobar Alas también anunció que este jueves la Iglesia Católica organizará una marcha en la que se le exigirá a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley que prohiba la explotación minera en el país, e invito a la ciudadanía a sumarse a ella."Estamos sumamente preocupados por la amenaza que conlleva la explotación minera por ser un país tan pequeño y tan poblado. No es cierto lo que se ha dicho de que hoy hay capacidad para tener una minería verde, ambientalista, porque se ocupa una gran cantidad de cianuro, que es sumamente letal", comentó.El arzobispo también se mostró de acuerdo en la sentencia de la Sala de lo Constitucional en la que se suspende al magistrado del Tribunal Supremo Electoral Ulises Rivas por, presuntamente, tener vinculaciones con el FMLN."Un funcionario de esta naturaleza debe ser apolítico, es lo que entiendo. El juez no puede ser juez y parte, es un principio elementa", dijo.