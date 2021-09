Arzobispo de San Salvador cuestiona depuración de jueces

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, reiteró su llamado para que se realice una depuración en el Órgano Judicial, pero siguiendo el debido proceso.

El religioso aseguró ayer enconferencia de prensa que desde la iglesia católica no se oponen a una depuración judicial, pero señala que esa diligencia debe realizarse con los mecanismos apropiados para la destitución de jueces.

“El sistema judicial no es el mejor pero no estamos de acuerdo en la modalidad que se ha adoptado”.



José Luis Escobar Alas, Arzobispo de San Salvador

"El sistema judicial no es el mejor como para que podamos defenderlo, tristemente no podemos hacerlo, pero no estamos de acuerdo en la modalidad que se ha adoptado porque no se ha seguido el debido proceso, no se ha seguido la norma constitucional y de acuerdo a las leyes del país", cuestionó el jerarca católico.

Pidió, además, que se reconsidere, se revise o incluso que se revierta la depuración al interior del sistema de justicia.

"No podemos pensar que todos los jueces de tal edad han delinquido o no han cumplido con su deber de administrar justicia, no es justo. No estamos en una posición de oposición al gobierno o a la asamblea, lo hacemos por el bien de la sociedad porque los procesos son como deben ser se fortalece el sistema de justicia", aseveró Escobar Alas.