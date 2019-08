Arzobispo de San Salvador está a favor de la CICIES

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, se pronunció ayer a favor de la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

"Nosotros estamos siempre a favor de la justicia y la verdad en un país como este y en los demás países de nuestra región", dijo Escobar.

De acuerdo con el jerarca católico, en El Salvador existen varios sectores que piden que se combata la corrupción y, en ese sentido se buscará aclarar en dónde se invierten los fondos de los salvadoreños y si es en beneficio de los más necesitados se convertirá en una buena opción fiscalizadora para evitar la corrupción. "Lo que se haga en favor de la justicia, en contra de la corrupción, ¡enhorabuena!", aclaró.

Dijo que se debe poner en la CICIES a personas que garanticen la investigación, que apliquen la justicia y la verdad. "Ojalá que se haga una comisión que de verdad surta efecto; puede ser que los modelos de los países vecinos no correspondan a las necesidades del nuestro. No siempre se puede adoptar el mismo sistema", añadió.

Pidió que la CICIES tenga el apoyo de la comunidad internacional y concretamente de la ONU para favorecer la justicia en El Salvador.

"El desafío para todos es que los pueblos deben salir de esa situación, de la corrupción", enfatizó.

El religioso apuntó que combatir la corrupción en las instituciones de gobierno permitirá el desarrollo del país.

Caso Évelyn Hernández

Para el arzobispo, "se ha hecho justicia finalmente" al dejar en libertad a Évelyn Beatriz Hernández, una joven víctima de violación, condenada por homicidio.

"A mí, personalmente, me complace que haya salido libre, y que se haya hecho justicia porque me parece que ella y posiblemente otros casos se hayan juzgado sin seguir un proceso debido, sin las pruebas, y eso no es justicia", dijo.

Sin embargo, sobre el aborto aclaró: "Es un crimen quitarle la vida a un ser inocente". Pero dijo que en El Salvador "debería de haber justicia en el sentido propio de la palabra", y criticó que a una persona solo por ser pobre se le impongan penas máximas, sin haber comprobado el crimen, como en el caso de Évelyn y que "habría que revisar los demás casos".