Arzobispo de San Salvador opina que "aflojar las medidas tomadas" por pandemia covid-19 sería un atentado a la vida de salvadoreños

El arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas emitió un comunicado de prensa en el que pide a la Asamblea Legislativa "que no apruebe leyes atentatorias contra la vida de las personas" y que "por el contrario, legisle en defensa de la salud y vida de los salvadoreños".

Su reacción ocurre mientras la Asamblea Legislativa discute una prórroga del Estado de Emergencia por la pandemia de covid-19 y también una posible prórroga al régimen de excepción con el que se suprimen garantías constitucionales a los ciudadanos, ambos decretos a petición del Gobierno.

El arzobispo expone que "la cuarentena es necesaria, porque es para salvar la vida, porque sufrimos el ataque de un virus mortal".

Escobar dijo que El Salvador se encuentra "en el momento más crítico del ataque de la pandemia" y "aflojar las medidas tomadas o suprimirlas sería un verdadero atentado contra la vida de los salvadoreños".

Comunicado del arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas.

El discurso de Escobar es acorde al del Gobierno, que defiende que la modificación a lo solicitado en los decretos va en detrimento a la vida de la población.

La Asamblea Legislativa no discute si continuar o no bajo cuarentena domiciliar sino más bien se opone a las medidas que el Gobierno quiere tomar contra las personas que supuestamente la incumplen. También quiere evitar el abuso de poder, sobre todo, al conocerse que una persona fue baleada por un policía en un retén y la PNC defendió que se trató de un accidente y la persona herida no se sintió ofendida. Hace días el ministro de Justicia y Seguridad Pública Rogelio Rivas amenazó a los que incumplan la cuarentena a llevarlos a centros de contención donde podrían contagiarse del virus.

De igual manera, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó (avaló) la legalidad de la cuarentena domiciliar y su obligatorio cumplimiento, pero también aclaró que eso no le da potestad al Gobierno de someter a confinamiento sanitario forzoso a personas meramente por el incumplimiento de la misma ni a decomisar vehículos, pues la Asamblea no ha emitido ninguna ley que lo ampare y los decretos ejecutivos no tienen validez para eso, por lo que debe acabar con dichas acciones ilegales.

Varios de los privados de libertad han denunciado la arbitrariedad de sus detenciones. También, mujeres han denunciado en redes sociales ser víctimas de acoso sexual de parte de elementos de Seguridad en los retenes.