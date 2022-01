Arzobispo dice que pensiones deberían ser nacionalizadas

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, se mostró a favor de nacionalizar las pensiones, así lo afirmó en la conferencia que brindó ayer, donde además habló del caso jesuitas y del espionaje a periodistas.

"Tiene que ser una ley de pensiones verdaderamente en favor de los trabajadores. Lo ideal es que sea nacional, no veo por qué debemos tener una empresa privada lucrándose del fruto del trabajo de nuestros hermanos. No puede ser. Yo esperaría que pronto sí se emita una ley justa para nuestros hermanos trabajadores y vamos a estar abogando por eso", señaló.

Aclaró que no se trata de hacer reformas como las hechas en años anteriores, que "beneficiaron al gobierno y a las empresas administradoras", pero perjudicaron a los contribuyentes. Así, apuntó, sucedió con la última reforma, que "se le aumenta a los contribuyentes la contribución y se le disminuye el fruto. Eso no puede ser", aseveró.

Además, señaló que la pensión de $200 que muchos reciben después de haber trabajado toda su vida debería de ser más alta, pero indicó que eso deriva del diseño actual de la misma ley, "donde casi nadie puede jubilarse y obtener fruto de este proceso".

Detalló que el tema de las pensiones ha sido uno de los grandes fallos después de los Acuerdos de Paz, ya que ha sido un sistema injusto, que ya no puede seguir existiendo. "He oído las propuestas que algunos hacen de volver al sistema de pensión nacional, yo creo que sería mejor. El fruto de la labor de los trabajadores tiene que ser para ellos. No puede hacerse lo que siempre se ha hecho: que el Estado le toma el dinero a los trabajadores y las empresas que administran toman buenas cantidades de un acto porcentual, eso es injusto", señaló.

Caso jesuitas

En su conferencia, el arzobispo se refirió también a la reapertura del caso Jesuitas, una decisión que calificó como algo bueno e hizo votos por que se haga justicia. Sin embargo, lamentó que en la misma no se hubiera tomado en cuenta a la UCA, lo que, según él, no habla bien del proceso.

Aseguró que uno de los puntos importantes era tomar en cuenta a la víctima, que en este caso es la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de la cual formaban parte los seis jesuitas y sus dos colaboradoras, masacrados en 1989. Por lo mismo, consideró que el haberla excluido "no habla bien del proceso" y "se ve como que algo no está bien".

"Con todo, el hecho en sí de reabrir el caso sin duda es una cosa buena, porque es en favor de la justicia; pero ¿se va a hacer justicia o no? Ese es el punto. Si se ha reabierto el caso, que se haga justicia. Todos están en esa expectativa. De lo contrario, sería un sinsentido, sería una revictimización, como dijimos la vez pasada. Eso no puede ser. Estamos expectantes", indicó.

Otro punto que mencionó el arzobispo fue la denuncia que realizaron varios periodistas por los señalamientos de espionaje que les está realizando el Gobierno salvadoreño. En ese caso, Escobar Alas dijo que la Fiscalía General de la República debería de investigar las denuncias que han presentado los afectados.

"La Fiscalía debería investigar. Para la libertad de expresión y para el periodismo no debe haber espionaje, esto debe ser ya superado. Sí, lo tuvimos en tiempos de guerra, pero ahora tenemos que superarlo. Pido que se investigue y, si esto fuera así, que se sancione", señaló.