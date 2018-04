Arzobispo exhorta a diputados no permitir legalización del aborto

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, fue enfático en hacer un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que no aprueben ninguna legislación que permita el aborto en El Salvador, según promueven corrientes impuestas desde el extranjero, que están a favor de la legalización por varias causales.

“Ante la propuesta de legalizar el aborto en nuestro país, quiero expresar a los señores diputados que la Iglesia siempre estará en favor de la vida y no de la muerte. Es la ley de Dios que nos manda a no matar y matar a un niño todavía en el seno materno es gravísima violación a la ley de Dios. En este país casi todos somos cristianos, por eso pedimos no legalizar tan grave crimen como el aborto”, manifestó.

Aseguró que se tiene que tomar en cuenta la opinión de la población salvadoreña y la de las iglesias del país, tanto católica como evangélicas, las cuales están en contra del asesinato de niños y de las acciones que llevan a cabo organizaciones que piden y están a favor de que se legalice el aborto el país. Para Escobar, los legisladores no deben permitir ni tomar en cuenta esta práctica, porque va por encima de los valores morales y de las leyes actuales, como la Constitución de la República, que establece que se debe de respetar la vida desde la concepción.

“Yo no me explico por qué tiene que adoptarse una ley impuesta del extranjero con grupos extranjeros que vienen con intereses de no sé qué clase a imponernos una ley en contra de nuestra fe. Pero no estoy hablando de la fe católica, sino que hablaba de la fe cristiana, las distintas denominaciones cristianas están en contra o estamos en contra de una legalización de un crimen como este”, manifestó ayer en la Catedral Metropolitana el arzobispo de San Salvador.

No solo la Iglesia católica pide que no se legalice el aborto, ya que el viernes el Colegio Médico hizo público un pronunciamiento donde hace el llamado a los diputados a que no hagan modificaciones a la legislación que pueda permitir la legalización de tal práctica. Al igual que el arzobispo de San Salvador, manifestaron que con el aborto se están violando los derechos de los seres humanos.

“Yo, sinceramente, espero que esto no tenga eco porque en un país democrático una imposición de esta naturaleza sería contra el pueblo mismo, que se consulte a la población ”, agregó Escobar.

La diputada del FMLN Lorena Peña en muchas ocasiones ha dicho que es importante la despenalización del aborto, y que la Asamblea Legislativa debe de actuar sobre los cuatro causales que permitan a las mujeres abortar, declaraciones que para la Iglesia católica no tienen fundamento porque es cometer un homicidio en contra de un niño.