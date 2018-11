Arzobispo lamenta el retraso en la elección de magistrados

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, nuevamente lamentó que los diputados de la Asamblea Legislativa sigan sin elegir a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Quisiéramos que esa elección de los señores magistrados y las demás elecciones fueran a tiempo. Lamentamos que no se consiga y ojalá que sea cuanto antes", sostuvo el líder de la Iglesia católica.

Hoy son 113 días de que el país no tiene una Sala de lo Constitucional que tutele los derechos constitucionales de los ciudadanos por la falta de elección de cuatro de sus cinco magistrados. Además, falta la elección de un magistrado de la Sala de lo Civil.

"Por supuesto que el sistema judicial estaría en una situación de mucha desventaja para prestar su servicio", señaló Escobar en conferencia de prensa.

El miércoles 31 de octubre, la Asamblea intentó elegir a los magistrados, sin embargo, no alcanzó los 56 votos necesarios. El dictamen y la votación nominal y pública de uno de los candidatos: Aldo Cader, solo obtuvo el aval de los diputados de ARENA, PCN, PDC, y de Francisco Zablah, de GANA. Por Cader, además, votó el diputado no partidario, Leonardo Bonilla. GANA y el FMLN no dieron sus votos porque no están de acuerdo con la propuesta de los candidatos que integrarían la Sala de lo Constitucional. Hoy, la Asamblea Legislativa sigue en receso indefinido hasta que haya acuerdo.

"Es una deuda que el aparato legislativo tiene. Ojalá que pronto se pueda saldar", indicó Escobar.