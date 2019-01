Arzobispo panameño reta a los jóvenes de la JMJ a cambiar la sociedad

“Sabemos que ustedes no se dejan impresionar fácilmente. No funcionan las frases hechas, los discursos teatrales o los slogans diseñados para afiebrar sus emociones”. Así se dirigió el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, a los jóvenes presentes en la misa de hoy que dio inicio oficial a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.

Múltiples colores extendidos por la costa panameña unían a miles de peregrinos que visitan el país centroamericano. Las banderas fueron agitadas como el símbolo de convivencia universal que ha pedido la iglesia católica, unidad y fraternidad. Unas 65,000 personas participaron de la ceremonia, según los datos de la iglesia.

Una homilía que retó a los jóvenes para ser el motor del cambio en la sociedad y un “mea culpa” que también el prelado hizo al referirse al actuar de los adultos en su relación con la juventud.

“Confiamos en ustedes, esperamos mucho de ustedes, porque estamos plenamente convencidos, que los verdaderos protagonistas para los cambios y las transformaciones que requiere la humanidad y la Iglesia están en sus manos, en sus capacidades, en su visión de un mundo mejor”, dijo el arzobispo panameño.

La realidad de la región marcada por la migración, el narcotráfico, la desigualdad, la falta de oportunidades coincide con una JMJ que según el decir de la iglesia busca incluir a la periferia centroamericana en un mejor camino.

Ulloa, además de los matices que hizo delas condiciones que viven las juventudes de la región, también se refirió a la marginación de las poblaciones étnicas de Centroamérica, además de la necesidad de conversión ecológica.

“La importancia de recuperar la memoria histórica con los abuelos y adultos mayores, ha sido también de vital importancia para la juventud afrodescendiente”, dijo al referirse a una lucha que mantiene este sector en la región, igual importancia dio al rescate de la identidad que propusieron las poblaciones indígenas centroamericanas.

La disculpa de la iglesia con la juventud la marcó en el sentido del no saber escuchar a los jóvenes de los que dijo les hace falta acompañamiento, “quizá como Iglesia no hemos podido transmitirle esto con la claridad suficiente, porque a veces los adultos pensamos que los jóvenes no quieren escuchar, que son sordos y están vacíos”.

Ulloa ratificó en su homilía lo que ya en otras ocasiones había explicado: que el papa Francisco buscó con la sede en Panamá dar la oportunidad a los jóvenes de la región de ser parte de una JMJ, la que no han podido alcanzar en otras jornadas que se realizaron antes.

La actual Jornada Mundial busca relanzar una iglesia en salida, como lo ha dicho el pontífice, y Ulloa enfatizó hoy el poner en práctica la doctrina social con el uso de herramientas tecnológicas, pero aseguró además que un joven debe conocerse de manera personal, familiar, cultural para poder desarrollarse y vencer las situaciones de desigualdad e iniquidad que tiene la sociedad.

El arzobispo panameño enfatizó las cualidades que deben tener los jóvenes en el camino a la santificación, que van desde la defensa de los pobres, “de los no nacidos, pero también de los que nacen en la miseria”. Ejemplifico con los santos que son patrones de la JMJ, como San Juan Diego, San Juan Bosco, San Martín de Porres, San Juan Pablo II, “pero sobre todo San Óscar Romero”, momento en que los presentes gritaron de júbilo.

Reiteró que un santo “defiende a los migrantes, busca la justicia; ora, vive y ama a la comunidad; es alegre y tiene sentido del humor; lucha siempre, sale de la mediocridad, vive la misericordia de Dios y la comparte con el prójimo”.

Igualmente dijo que tras esta JMJ a ningún pobre ni a ningún pequeño se les impida continuar con sus sueños.

Como el papa Ulloa retó a los jóvenes para que sigan haciendo ruido y e nuevo los reto para ser el motor de una nueva sociedad evangelizada, que no solo sean ‘santos de estampita”, sino comprometidos con esa nueva sociedad.

