Arzobispo pide aclarar crimen de sacerdote

A dos años del crimen del sacerdote Walter Osmir Vásquez Jiménez, el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas exigió recientemente durante una conferencia de prensa a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC) que se esclarezca el crimen del religioso.

Vásquez Jiménez, de 31 años, fue asesinado la tarde del 29 de marzo de 2018 en un camino vecinal del sector conocido como La Casona en el cantón Las Ventas del municipio de Lolotique, en San Miguel.

El religioso se dirigía hacia el caserío Las Lajas a oficiar la celebración de una eucaristía en el Jueves de Semana Santa de ese año. Junto al encargado de la parroquia del municipio de Mercedes Umaña, en Usulután viajaban otras dos personas que resultaron ilesas del ataque armado. Monseñor Escobar Alas, indicó que han sido incontables las ocasiones que la iglesia católica ha pedido información sobre el caso, pero solo han recibido como respuesta que aún se continúa en investigación.

"Las veces que el señor Cardenal, el señor obispo de Santiago de María y este servidor hemos pedido que haya justicia, que se aclare el caso son incontables. Desde el día que pasó el asesinato le hemos pedido al gobierno de aquel entonces, a las autoridades como la Policía y la Fiscalía, y han dicho que están investigando", manifestó el arzobispo de San Salvador.

Además, dijo que en ningún momento algún religioso se ha opuesto a las investigaciones y señaló que la Fiscalía tiene la autoridad para profundizar en ellas.

"Alguna vez se dijo que algunos sacerdotes no colaboraban pero tengo entendido que eso no es cierto, si la Fiscalía tiene capacidad para exigir que una persona se presente y dé declaraciones. Me parece irresponsable decir que una persona no quiere colaborar, estamos todos obligados a colaborar", expresó.

Escobar Alas, manifestó que lo único que exigen es que las investigaciones y el motivo del asesinato del sacerdote se hagan públicos. Al mismo tiempo que señaló que son las instituciones encargadas de las investigaciones las responsables de brindar las informaciones.

"Nosotros lo que pedimos es que se aclaren las cosas que se conozca la verdad y que se administre la justicia para que esto no se repita y la palabra la tienen ellos, qué es lo que están haciendo, qué es lo que han encontrado, cómo va el caso a quién han capturado. No estamos diciendo que en forma privada nos digan como están las cosas queremos que se aplique la ley y que sea de forma pública. La sociedad tiene derecho a conocer la verdad", aseveró el arzobispo.

El sacerdote Vásquez Jiménez fue el primer religioso asesinado en El Salvador después de la guerra. En este periodo fueron asesinados varios sacerdotes, entre ellos: Rutilio Grande, en 1977; el ahora primer santo salvadoreño, monseñor Óscar Arnulfo Romero, en 1980 y el franciscano Cosme Spessotto en San Juan Nonualco ese mismo año.