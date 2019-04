Arzobispo pide rectificar reformas sobre no partidarios

Que con las últimas reformas en materia electoral se limita la participación de candidatos no partidarios, aseguró el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, y solicitó a la Asamblea Legislativa que rectifique la decisión que impuso regulaciones a dicho tipo de candidatos.

"Impedir esa participación es coartar el derecho de la población, no solo el derecho de las personas a participar como diputados independientes, sino también están impidiendo el derecho de la nación a elegir personas independientes, para mí eso no debe ser. No se trata de que los partidos tomen las decisiones como más les convenga a ellos sino como más le conviene a la nación porque están representando los intereses de la nación y qué lástima que estén tomando esas decisiones, me da mucha tristeza sinceramente, yo pediría que rectifiquen, que revisen lo que han hecho", dijo Escobar.

En la última sesión plenaria antes de Semana Santa, los diputados aprobaron una serie de reformas para regular las candidaturas no partidarias.

Las modificaciones se hicieron a dos normativas: a las disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas y también al Código Electoral.

En la primera se estableció como prohibición que quienes aspiran a las candidaturas no partidarias presenten y compartan firmas respaldantes, y si esto pasa, solo tendrán validez las que se presenten primero al Tribunal Supremo Electoral (TSE); además se establece como obligación que las fórmulas sean mixtas.

En el código, por otra parte, los diputados reformaron el conteo de votos de los no partidarios para que ya no se sumen los que obtenga una fórmula a los de otra.

Leonardo Bonilla, diputado no partidario, manifestó cuando se aprobaron las reformas que se podría estar violando la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó dar un trato igual al que reciben los partidos políticos a los candidatos no partidarios.

También el diputado Mario Tenorio, de GANA, advirtió que con las modificaciones se podría violar la sentencia de la sala, pese a esto, dio su voto a favor de que se aprobaran las modificaciones.

Diputados del FMLN, ARENA, PCN y GANA salieron en defensa de las reformas aprobadas y consideraron que se irrespeta la voluntad de la población si se suman los votos de un candidato no partidario a otro.

El arzobispo de San Salvador consideró que con este tipo de reformas los partidos políticos no ganan más apoyo. Dijo que quizá la motivación de estos cambios está en los resultados que obtuvieron en los comicios que pasaron.

"Tal vez lo que les ha motivado es que algunos partidos no han salido muy bien en las elecciones pasadas, no creo que esta sea la forma de ganar el beneplácito de la población, al contrario, si los partidos se sirven con la cuchara más grande, como decimos, sin darle oportunidad a los candidatos no partidarios, haciéndoles las cosas difíciles o imposibles de superar, así no creo que ganen el cariño y la confianza de la población, si no que perderían más todavía", advirtió el jerarca católico.