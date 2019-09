Arzobispo reitera petición de nueva ley de pensiones

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, reiteró su solicitud al gobierno actual y a la Asamblea Legislativa para derogar la actual Ley de Pensiones y aprobar una nueva que sea de beneficio a los trabajadores, para que obtengan una pensión digna al momento de jubilarse.

El máximo líder de la Iglesia católica en el país aseguró que el actual sistema de pensiones es "injusto y perverso", ya que los empleados que pasan a jubilación reciben una pensión mínima, que no alcanza para llevar una vida digna, mientras que las administradoras de pensiones reciben ganancias millonarias, con el dinero de los contribuyentes, incluyendo la empresa privada.

"No pueden quitarle a los trabajadores la ganancia de sus ahorros, no puede ser, el gobierno no puede hacer eso con el fruto del trabajo de los trabajadores; al contrario, el gobierno debe garantizarle el fruto, un sistema así, ¿para qué lo tenemos?", cuestionó el arzobispo.

Monseñor Alas recordó que el actual sistema salvadoreño de pensiones, implementado desde finales del siglo pasado, fue basado en el sistema de pensiones de Chile, país que ha hecho reformas encaminadas a beneficiar a los trabajadores.

Sin embargo, aclaró, para el caso de El Salvador, no se está solicitando una reforma, ni siquiera profunda; sino la derogación de la actual ley y la entrada de una nueva que beneficie a los trabajadores, para que se puedan retirar con pensiones mensuales similares al último salario que han devengado.

"Para qué poner parches, si un sistema es injusto, es perverso, intrínsicamente en su esencia, para qué sostenerlo. Hay que cambiarlo y poner un sistema, ya el INPEP me parece que es mucho más justo, incluso el ISPFA. Ojalá se revisen todos, pero me refiero a este sistema de las AFP, se nos impuso... perjudica a los trabajadores, eso no es justo", indicó.

Escobar Alas espera que su llamado tenga eco y que sea resuelto muy pronto.