Arzobispo ve urgente la justicia por crímenes de lesa humanidad

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar, dijo ayer durante la homilía de la misa en la Catedral Metropolitana que en el marco de la conmemoración de los 25 años de los Acuerdos de Paz se precisa la justicia en El Salvador.“A los 25 años de la finalización del conflicto armado, todavía es oportuna, necesaria y urgente la justicia ante los crímenes de lesa humanidad que se cometieron”, dijo Escobar durante el acto litúrgico en el marco de la celebración de la Jornada Mundial de la Paz.Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió desde diciembre del año pasado un acuerdo para designar a un grupo de tres o cuatro fiscales para la investigación de los crímenes de lesa humanidad, que la Sala de lo Constitucional habilitó a indagar con la derogación de la Ley de Amnistía.Tras la derogación de la Ley de Amnistía, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Morazán reabrió la investigación sobre la masacre de El Mozote, la cual ocurrió en diciembre de 1981 en Morazán. En esta masacre fueron asesinados caseríos enteros a manos del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador.Por el momento, este grupo de fiscales, pese a no contar con los recursos suficientes para llevar a cabo un amplio trabajo de investigación de los crímenes de guerra, ya trabaja en “cuatro o cinco” denuncias interpuestas ante la FGR.Para este año el título de Jornada Mundial de la Paz es “La no violencia, una política para la paz”. En ese marco es que el arzobispo de San Salvador recordó: “La justicia transicional, la justicia que fue impedida por una ley de amnistía que era injusta, inconstitucional y contraria a los acuerdos internacionales.. pero que, felizmente, ya ha sido derogada. Es tiempo de escuchar a las víctimas, de pedirles perdón, de restituirles y dignificarlas”.A su vez, el arzobispo de San Salvador recordó que como Iglesia católica han estado a favor del incremento a un salario digno en el país; sin embargo, calificó como “injusto que al aprobarse el nuevo salario mínimo, tenga lugar el despido masivo de los trabajadores. Las empresas no pueden hacer eso, porque es gravemente injusto”.Monseñor Escobar exhortó a los empresarios a pensar en sus empleados y familias. “Les hago el llamado a su conciencia para que desistan, no lo hagan, no despidan a los trabajadores injustamente”, manifestó.