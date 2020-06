Asamblea Legislativa deja en manos del Ejecutivo la legislación de la pandemia en El Salvador

El nombre de "Ley especial por la pandemia covid-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía" se encuentra desde ayer por la madrugada en dos Decretos Legislativos: el 648 y el 611.

El 648 fue vetado por inconstitucional por el presidente de la República, Nayib Bukele, y enviado así la mañana del jueves al Parlamento. Por la noche, con 58 votos, los diputados superaron el veto y lo devolvieron ratificado a Casa Presidencial para que en tres días hábiles máximo se remita a la Corte Suprema de Justicia.

El segundo comenzó el camino ayer, con 62 votos, y el mandatario tiene ocho días para sancionarlo, observarlo o rechazarlo.

En cualquiera de los dos casos y, no habiendo otro decreto que impere a partir de hoy en torno a la atención de la pandemia, los congresistas coincidieron que ahora es el Ejecutivo el responsable de dar certidumbre jurídica a la población, especialmente ante el aviso (el lunes) de la Sala de lo Constitucional de que sin ley, se permitirá la libre circulación inmediata de las personas en pleno apogeo de la fase 3 de los contagios por el virus.

"(Si no sanciona esta ley) usted está arriesgando a la población salvadoreña de que el sábado (hoy) el regreso sea desordenado y perdamos los 80 días de cuarentena", advirtió en su discurso ante el pleno Cristina Cornejo, del FMLN.

Por su parte, Margarita Escobar, de ARENA, apuntó que "este decreto fue construido junto a su propio equipo y pudo haberlo observado. (Y ahora) que sea la Sala la que dirima esta discusión".

Apelan a la urgencia

Entre los razonamientos sobre por qué mantener en camino a convertirse en ley dos normativas con el mismo fin, Mario Ponce, presidente del Congreso, dijo que nunca estuvo convencido por las palabras de sus colegas "de superar el veto", ya que el decreto 648 contenía artículos de otras normativas expulsados por la Sala de lo Constitucional, como por ejemplo "la restricción de movilidad".

"Si ves, los diputados Rodolfo Parker y René Portillo Cuadra como abogados zorros que son, mostraron un planteamiento que fue claro, pero sigo desde mi punto de vista con dudas y no me convencieron. No di mi firma, no voté", dijo el pecenista en la entrevista Frente a Frente, de TCS.

Parker sostuvo ante el pleno que "no es incompatible la ratificación con la emisión" de una nueva ley.

"Exige y urge normativa que venga a regular las circunstancias que surgen y ante esa urgencia estamos presentando dos alternativas", dijo el pedecista.

Parker apeló a que la Corte Suprema de Justicia está "consciente de la necesidad y urgencia de que sea regulada la pandemia" lo más pronto posible; aunque también consideró que la sanción inmediata al Decreto 661 mejora el panorama.

En esa misma línea, el arenero Portillo Cuadra sostuvo que "en pocas horas (el presidente de la República) puede sancionar y mandar a publicar (el decreto) para que sea el instrumento necesario para administrar una situación tan compleja como la que vive el país".

¿en desacato?

Por otra parte, el diputado Ricardo Velásquez Parker, de ARENA, reveló en la sesión plenaria que "un abogado de Casa Presidencial" le envió mensajes a su celular diciéndole que lo legislado "no fue lo que ordenó la Sala y pueden caer en desacato". "Quiero corregirles", dijo Parker "no me pueden hablar de desacato".

"Este es un ejercicio de pluralidad, poniendo la salud en primer lugar, sin renunciar a ser fiscalizadores", agregó el también abogado de profesión.

A través de sus redes sociales, el mismo presidente Bukele señaló posible desacato de diputados, por legislar sin llegar a acuerdos con funcionarios del Ejecutivo.