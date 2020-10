Asamblea Legislativa alista alegatos para defender ley de reconciliación

La Asamblea Legislativa prepara los alegatos que presentará para defender el trabajo que hicieron en el marco de la aprobación de la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional.

Aunque el cuerpo normativo fue aprobado el 26 de febrero pasado, este no se concretó en ley porque el presidente de la república, Nayib Bukele, lo vetó.

Ayer, en el seno de la comisión política se planteó la posibilidad de superar el veto. Hace varios meses, cuando se conoció la decisión de Bukele, en el Parlamento no se tuvieron los 56 votos necesarios para superar su decisión, por tanto, el proceso de formación de ley se ha mantenido detenido desde entonces.

"En esta última resolución pregunta la Sala porqué la Asamblea no ha superado el veto", dijo el presidente del Parlamento, Mario Ponce, al resto de diputados.

La postura de las fracciones legislativas es que ellas hicieron lo que estaba en sus manos para cumplir la orden de la Sala de lo Constitucional en cuanto a aprobar una ley que sustituyera a la de Amnistía.

Sin embargo, al haber recibido un veto, la ley volvió a la Asamblea y como no se superó permanece ahí.

Con el anterior panorama, entre los diputados resurge la posibilidad de superación de veto, y así que sea la Sala la que dirima si lo que se aprobó el pasado 26 de febrero riñe con la Constitución o no.

"Hubo un veto presidencial y ahora corresponde ver si existe la correlación para superarlo... Creo que no podemos dejarla en el limbo... (Si se hace) estamos básicamente en incumplimiento pese a que formalmente se cumplió", declaró el diputado no partidario, Leonardo Bonilla, y añadió que posiblemente él no se sume a superar el veto así como tampoco apoyó la aprobación de la ley.

La audiencia de seguimiento será el próximo viernes 30 de octubre, entonces cada parte involucrada presentará los alegatos en torno al tema.