Asamblea Legislativa con aumento en comunicaciones y consultorías

La Asamblea Legislativa cierra el año con un gasto programado de $60.1 millones. Es decir, casi $2 millones más que en 2020. Entre un año y el otro, el órgano legislativo ha tenido un cambio de administración, y cierra 2021 con Nuevas Ideas en la presidencia. Una de sus promesas, al inicio de la actual legislatura, fue austeridad y un ahorro de $7 millones en los gastos. Los resultados han sido otros.

El incremento en los gastos obedece a tres puntos concretos: comunicaciones, indemnizaciones y consultorías, según información del portal Transparencia Fiscal. Así, la Asamblea se convierte en una institución más donde los gastos en comunicaciones van en aumento. En total, la Asamblea gastó $6,869,901.98 en esta área. Esto es casi un millón más de lo que se gastó en 2020 ($ 5,645,574.65) con la legislatura anterior.

Otro de los gastos que han incrementado de forma notoria son las consultorías. Mientras que en 2020 se erogaron $70,124 para estas, en 2021 hay $223,042.44 gastados en este rubro. El aumento es del 218 %.

En el caso de las indemnizaciones, dado los más de 1,000 despidos en la institución, el gasto pasó de $255,524.27 en 2020 a los $4,014,669.38 pagados en 2021.

Hasta el momento, la institución no ha revelado información sobre el número de empleados despedidos y nuevas contrataciones. Incluso, a la mitad del año, la Asamblea intentó reservar información relacionada a planillas. Los gastos en remuneraciones, no obstante, han tenido un descenso. Pasaron de $44,838,942.35 en 2020 a $43,714,167.05 en 2021. Entre estos gastos hay una nueva partida presupuestaria llamada "remuneraciones diversas" en el rubro de gastos de Pleno y Comisiones. En esa partida no se conoce a quiénes se remunera, pues tanto empleados permanentes como eventuales, tienen otra partida.

Una de las cuentas que se ha eliminado del presupuesto ejecutado en 2021 es el gasto en boletos aéreos y viáticos. En 2020 fue de $190,336 y este año no aparecen gastos. De acuerdo con declaraciones del presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, en lo que va de la nueva legislatura, no se ha autorizado ningún viaje de diputados.

Al inicio de la legislatura, Castro había prometido un ahorro de $7 millones en el presupuesto de la Asamblea. Sin embargo, en 2021 no solo no ahorraron la cifra, sino que pidieron un refuerzo presupuestario de $2 millones para terminar el ejercicio fiscal. Y para el año 2022 el pleno aprobó un presupuesto de $57.6 millones, lo que significa solo $700,000 menos que el presupuesto ordinario que fue avalado para el 2020.

"Le hemos bajado $7 millones, que son esos gastos excesivos que se han tenido: lujos, contrataciones innecesarias", manifestó Castro luego de tomar la presidencia de la Asamblea, en mayo.

Pese a este discurso, en junio se conoció que la fracción de NI elevó a $14,000 el gasto por diputado.