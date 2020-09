Asamblea Legislativa espera publicación de decreto 661 para iniciar sus reformas

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, aseguró ayer que el presidente de la república, Nayib Bukele, ya sancionó el Decreto Legislativo 661, por orden de la Sala de lo Constitucional, en el que están incluidas disposiciones para regular la reapertura económica.

Ante ello, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, aseguró que solicitarán una certificación de publicación en el Diario Oficial para comenzar a trabajar en el proceso de reformas en lo concerniente a las nuevas fechas para la reapertura económica, como también lo estipuló la sala en su resolución.

"Hasta que el decreto no esté publicado en el Diario Oficial no podemos hacer reformas porque de otra manera no es ley de la república", mencionó Ponce, aduciendo que en la certificación se conocerá la fecha en la que se publicará dicho decreto.

El legislador también expresó que deberá sostener reunión con el ministro de Salud, Francisco Alabí, para coordinar acciones y nuevas fechas para las fases que quedaron sin ejecutarse debido a la controversia que se abrió en la Sala de lo Constitucional.

El decreto 661 fue aprobado el 12 de junio pasado y después vetado por el presidente Nayib Bukele. Sin embargo, los legisladores superaron el veto y fue la Sala de lo Constitucional la que lo calificó de constitucional .

De momento, la vigencia del decreto está prevista hasta el 7 de septiembre, puesto que así quedó establecido al momento de su aprobación en el pleno.

Castro, por su parte, reiteró ayer que la sentencia dada por la sala es declarativa debido a que contiene fechas que ya pasaron.

"Lo que significa que (el decreto) no nos funciona a los salvadoreños porque no nos da ninguna herramienta jurídica , ya sus plazos son vencidos así que no tendría ninguna razón de ser", dijo el funcionario, quien también volvió a criticar el actuar de la Sala de lo Constitucional porque a su criterio "no brindó herramientas con las cuales afrontar la pandemia" del covid -19.