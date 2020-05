Asamblea Legislativa evaluará medida para declarar renta sin multas

Luego de que el presidente de la república, Nayib Bukele, vetara por inconstitucionalidad el decreto que ampliaba hasta el 30 de junio el plazo para declarar la renta, la Asamblea Legislativa estudia cuál figura legal utilizar en un nuevo dictamen para que los que no han declarado, puedan hacerlo y no se les recarguen multas.

El decreto vetado fue aprobado el 30 de abril por los diputados, ese mismo día vencía el plazo ordinario para presentar las declaraciones de renta.

La falta de tiempo para analizar el decreto, dijo Bukele, que era uno de los motivos por los que estaba vetando la medida.

En ese sentido, el jefe de fracción de GANA, Guadalupe Vásquez, consideró que la Asamblea tuvo la culpa por no enviar con el suficiente tiempo de antelación el decreto a la Presidencia.

Ahora, lo que harán es buscar una figura para que quienes no declararon su renta a tiempo puedan hacerlo sin que se les recargue multa.

"Aquí el culpable es la Asamblea Legislativa que lo manda el mismo día, para eso hay que leerlo y estudiarlo... El Gobierno está de acuerdo, el problema es que la Asamblea se tardó en presentar ese dictamen...Hoy ya no podrá ser prórroga, tendrá que buscarse algún mecanismo legal para apoyar a estas empresas y a las personas que no pudieron hacer la declaración antes del 30 de abril", explicó Vásquez.

El análisis del decreto lo hizo el 4 de mayo, según se lee en el documento que recibió la Asamblea y no se podía sancionar ese día "pues ello afectaría la posibilidad de dotar la aplicabilidad al Decreto Legislativo No. 635, ya que la Asamblea Legislativa no consignó en ningún momento dentro del mencionado cuerpo de disposiciones, alguna norma que dote expresamente de orden público al articulado que integra la totalidad el contenido, imposibilitando también a este servidor, que ejerza su potestad constitucional de sancionar el mencionado Decreto sin caer en una infracción a la normativa primaria, ya que de hacerlo, estaría violentando lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución", argumentó Bukele.

Ayer por la mañana la diputada de ARENA, Margarita Escobar, dijo que se iba a emitir una nueva disposición durante la sesión plenaria que estaban por realizar. Sin embargo, por la tarde solo se recibió el documento del veto.